Capcom'un geliştirip yayınladığı aksiyon macera oyunu Resident Evil 5'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Resident Evil 5 sistem gereksinimleri neler? Resident Evil 5 kaç GB? Detayları haberimizde…

Bu oyun, 2009'da piyasaya sürülen Games for Windows - Live sürümünün bir bağlantı noktasıdır. Untold Stories Bundle'ı buradan Steam'den satın alırsanız, Resident Evil 5 Gold Edition'a yükseltmekle aynı olacaktır. Sevilen serinin 2009 yapımlı oyunu Resident Evil 5 sistem gereksinimleri neler? Resident Evil 5 kaç GB? İşte detaylar…

RESIDETN EVIL 5 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Resident Evil 5'i 30 FPS'te oynamak için Intel Core 2 Quad veya AMD Phenom II X4 işlemci, minimum 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce 9800 veya AMD ATI Radeon HD 7770 ekran kartı gerektirmektedir.

RESIDENT EVIL 5 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLER

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core 2 Quad veya AMD Phenom II x4

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 9800 veya AMD ATI Radeon HD 7770

Depolama: 15 GB boş alan

RESIDENT EVIL 5 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-3570 veya AMD Phenom II x4

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 veya AMD ATI Radeon HD 7770

Depolama: 15 GB boş alan

RESIDENT EVIL 5 KAÇ GB?

Resident Evil 5'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 15 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.