Resident Evil 4 Remake sistem gereksinimleri neler? Resident Evil 4 Remake kaç GB?
Gamegar Haberleri
CAPCOM'un geliştirip yayınladığı sevilen aksiyon hayatta kalma korku oyunu Resident Evil 4'ün yayınlanmasından 18 yıl sonra remake çalışması duyuruldu. Resident Evil 4 Remake'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı açıklanmasının ardından oyuncular, "Resident Evil 4 Remake sistem gereksinimleri" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Resident Evil 4 Remake sistem gereksinimleri neler? Resident Evil 4 Remake kaç GB? Detayları haberimizde...
Popüler korku oyunu serisi Resident Evil'ın Mart 2023'te çıkacak yeni oyunu Resident Evil 4 Remake'in sistem gereksinimleri açıklandı. Oyunu oynamak isteyenler, bilgisayar özelliklerinin Resident Evil 4 Remake'in kaldırıp kaldırmadığını öğrenmek için Resident Evil 4 Remake'in sistem gereksinimlerini araştırıyor. Peki, Resident Evil 4 Remake sistem gereksinimleri neler? Resident Evil 4 Remake minimum sistem gereksinimleri neler? Resident Evil 4 Remake kaç GB? İşte detaylar...
Resident Evil 4 Remake'i 30 FPS ayarlarda oynamak için AMD Ryzen 3 1200 veya Intel Core i5-7500 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX 560 ekran kartı gerekmektedir.
- İşletim Sistemi : Windows 10 (64bit)
- İşlemci : AMD Ryzen 3 1200 veya Intel Core i5-7500
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : AMD Radeon RX 560 4 GB veya NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB
- DirectX : Sürüm 12
- Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı
İlave Notlar: 1080p/60fps için grafik yoğun sahnelerde kare hızı düşebilir. Işın izlemeyi desteklemek için AMD Radeon RX 6700 XT veya NVIDIA GeForce RTX 2060 ekran kartı gerekmektedir.
- İşletim Sistemi : Windows 10 (64bit)
- İşlemci : AMD Ryzen 5 3600 veya Intel Core i7 8700
- Bellek : 16 GB RAM
- Ekran Kartı : AMD Radeon RX 5700 veya NVIDIA GeForce GTX 1070
- DirectX : Sürüm 12
- Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı
İlave Notlar: 1080p/60fps için grafiğin yoğun olduğu sahnelerde kare hızı düşebilir. Işın izlemeyi desteklemek için AMD Radeon RX 6700 XT veya NVIDIA GeForce RTX 2070 ekran kartı gerekmektedir.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
Resident Evil 4 Remake'i oynamak için en temel kurulum dahil gerekli boş alan henüz paylaşılmadı.