Resident Evil 4 Remake sistem gereksinimleri neler? Resident Evil 4 Remake kaç GB?

Popüler korku oyunu serisi Resident Evil'ın Mart 2023'te çıkacak yeni oyunu Resident Evil 4 Remake'in sistem gereksinimleri açıklandı. Oyunu oynamak isteyenler, bilgisayar özelliklerinin Resident Evil 4 Remake'in kaldırıp kaldırmadığını öğrenmek için Resident Evil 4 Remake'in sistem gereksinimlerini araştırıyor. Peki, Resident Evil 4 Remake sistem gereksinimleri neler? Resident Evil 4 Remake minimum sistem gereksinimleri neler? Resident Evil 4 Remake kaç GB? İşte detaylar...

RESIDENT EVIL 4 REMAKE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Resident Evil 4 Remake'i 30 FPS ayarlarda oynamak için AMD Ryzen 3 1200 veya Intel Core i5-7500 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX 560 ekran kartı gerekmektedir.

RESIDENT EVIL 4 REMAKE MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 (64bit)

: Windows 10 (64bit) İşlemci : AMD Ryzen 3 1200 veya Intel Core i5-7500

: AMD Ryzen 3 1200 veya Intel Core i5-7500 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : AMD Radeon RX 560 4 GB veya NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB

: AMD Radeon RX 560 4 GB veya NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

İlave Notlar: 1080p/60fps için grafik yoğun sahnelerde kare hızı düşebilir. Işın izlemeyi desteklemek için AMD Radeon RX 6700 XT veya NVIDIA GeForce RTX 2060 ekran kartı gerekmektedir.

RESIDENT EVIL 4 REMAKE ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 (64bit)

: Windows 10 (64bit) İşlemci : AMD Ryzen 5 3600 veya Intel Core i7 8700

: AMD Ryzen 5 3600 veya Intel Core i7 8700 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : AMD Radeon RX 5700 veya NVIDIA GeForce GTX 1070

: AMD Radeon RX 5700 veya NVIDIA GeForce GTX 1070 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

İlave Notlar: 1080p/60fps için grafiğin yoğun olduğu sahnelerde kare hızı düşebilir. Işın izlemeyi desteklemek için AMD Radeon RX 6700 XT veya NVIDIA GeForce RTX 2070 ekran kartı gerekmektedir.

RESIDENT EVIL 4 REMAKE KAÇ GB?

Resident Evil 4 Remake'i oynamak için en temel kurulum dahil gerekli boş alan henüz paylaşılmadı.