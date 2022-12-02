Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan aksiyon zombi korku oyunu Resident Evil 3'ün sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Resident Evil 3 sistem gereksinimleri neler? Resident Evil 3 kaç GB? Detayları haberimizde…

Jill Valentine, Umbrella'nın uyguladığı vahşete tanıklık eden Raccoon City'de kalan son insanlardan biridir. Umbrella onu durdurmak için büyük gizli silahı Nemesis'i kullanıyor! Ayrıca yeni bir 1'e karşı 4 çevrimiçi çok oyunculu oyun olan Resident Evil Resistance'ı içerir. Peki, Resident Evil 3 sistem gereksinimleri neler? Resident Evil 3 kaç GB? İşte detaylar…

RESIDENT EVIL 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Resident Evil 3'ü en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i5-4460 veya AMD FX 6300 işlemci, 8 GB RAM ve NBIVIDA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 460 ekran kartı gerektirmektedir.

RESIDENT EVIL 3 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5-4460 veya AMD FX-6300

: Intel Core i5-4460 veya AMD FX-6300 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 460

: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 460 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 45 GB kullanılabilir alan

RESIDENT EVIL 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i7-3770 veya AMD FX-9590

: Intel Core i7-3770 veya AMD FX-9590 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 480

: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 480 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 45 GB kullanılabilir alan

RESIDENT EVIL 3 KAÇ GB?

Resident Evil 3'ü oynayabilmek için en temel kurulum dahil 45 GB boş depolama alanı gerekmektedir.