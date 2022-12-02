Resident Evil 3 sistem gereksinimleri neler? Resident Evil 3 kaç GB?
Gamegar Haberleri
Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan aksiyon zombi korku oyunu Resident Evil 3'ün sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Resident Evil 3 sistem gereksinimleri neler? Resident Evil 3 kaç GB? Detayları haberimizde…
Jill Valentine, Umbrella'nın uyguladığı vahşete tanıklık eden Raccoon City'de kalan son insanlardan biridir. Umbrella onu durdurmak için büyük gizli silahı Nemesis'i kullanıyor! Ayrıca yeni bir 1'e karşı 4 çevrimiçi çok oyunculu oyun olan Resident Evil Resistance'ı içerir. Peki, Resident Evil 3 sistem gereksinimleri neler? Resident Evil 3 kaç GB? İşte detaylar…
Resident Evil 3'ü en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i5-4460 veya AMD FX 6300 işlemci, 8 GB RAM ve NBIVIDA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 460 ekran kartı gerektirmektedir.
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- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i5-4460 veya AMD FX-6300
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 460
- DirectX : Sürüm 12
- Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama : 45 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i7-3770 veya AMD FX-9590
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 480
- DirectX : Sürüm 12
- Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama : 45 GB kullanılabilir alan
Resident Evil 3'ü oynayabilmek için en temel kurulum dahil 45 GB boş depolama alanı gerekmektedir.