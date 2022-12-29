Resident Evil 1 ve Code Veronice hayran remake çalışması iptal edildi

Yıllardır geliştirme aşamasında olan ve halka açık bir şekilde yayınlanan demolardan sonra geliştirici şirket Capcom, Resident Evil 1 ve Code Veronica fan remake çalışmalarını iptal etti.

Capcom'ın sevilen korku oyunu serisi Resident Evil'ın hayranları, hem Resident Evil 2 hem de Resident Evil 3'ün klasik oyunları tekrardan geliştirerek yeniden piyasaya sürmelerinin ardından kolları Resident Evil 4 Remake için sıvadılar.

RESIDENT EVIL 1 VE CODE VERONICA FAN REMAKE İPTAL EDİLDİ

Serinin hayranları yıllardır hem orijinal Resident Evil hem de Code Veronica'nın yeniden yapım çalışmalarının başlaması için büyük ses getirdiler, ancak Capcom elini taşın altına koymayınca hayranlar koymaya karar verdi.

Code Veronica ve Resident Evil 1 remake çalışmalarına bağlı Twitter hesabı, Resident Evil 2'nin remake yapımının yayınlanmasından kısa bir süre önce oluşturulmasıyla 2019'a kadar uzanan bir tarihe sahipti. Resident Evil 2 Remake, Capcom'un bir dizi klasiğini modern çağa nasıl getirdiği konusunda hayranların öfkelendiği bir oyun oldu.

Resident Evil 1 ve Code Veronica'nın yeniden yapımları için uğraşan hayran ekibi, Twitter hesaplarından yaptığı paylaşımda, Code Veronica ve Resident Evil 1 fan remake çalışmalarının Capcom tarafından iptal edildiği açıklandı.