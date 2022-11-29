Red Dead Redemption 2 Steam üzerinde eş zamanlı oyuncu rekoru kırdı

Red Dead Redemption 2 çıkış tarihinden dört yıl sonra Steam'de eş zamanlı oyuncu rekoru kırdı.

Red Dead Redemption 2 dört yıl önce 2018'de çıkış yaptı. Önce konsollarla buluşan oyun aradan geçen bir yılın ardından PC platformu üzerinde çıkışını gerçekleştirdi. Rockstar Games imzalı yapım çıkışından dört yıl sonra Steam üzerinde eş zamanlı oyuncu rekoru kırdı. Oyun Steam üzerinde eş zamanlı olarak 66.492 oyuncu tarafından oynandı.

Oldukça ilginç bir ivme yakalayan Red Dead Redemption 2 kırdığı rekor ile dikkatleri topladı. Steam Sonbahar İndirimleri kapsamında 98,67 TL'den satışa sunuluyor. İndirimin yanı sıra bu yıl içerisinde Rockstar tarafından Red Dead Online'ın da dördüncü yıl dönümüne girdiğini belirtmekte fayda var. Dolayısıyla oyuncuların yıl dönümü sebebiyle oyuna giriş yapmış olmaları da artışın sebepleri arasında görülüyor.

Oyunlar çoğu zaman eş zamanlı oyuncu rekorunu çıkış süreçlerini takip eden günlerde kırar ve bu sayı genellikle hesaplanabilir bir düşüş gösterir. Dolayısıyla Red Dead Redemption 2'nin 66,492 eş zamanlı oyuncuyla yeni bir rekor kırması oyuncularda şaşkınlığa sebep oldu. Elbette bu sayının sadece Steam üzerinde geçerli olduğunu belirtmekte fayda var. Valve bünyesindeki oyun platformu da geçtiğimiz haftalarda art arda eş zamanlı kullanıcı rekorları kırdı.

Benzer minvalde peş peşe gelen raporlar oyun dünyasındaki yeni ivmelenmeye dair enteresan noktalar sunuyor. Bu konuda en çok dikkat çeken rekorlardan biri de geçtiğimiz aylarda Cyberpunk 2077'den geldi. CD Projekt Red imzalı aksiyon macera oyunu SteamDB tarafından sunulan 1 milyon 54 bin 388 oyuncu tarafından eş zamanlı olarak oynandı.