Rainbow Six Siege, mobil cihazlara çıkış yapıyor

Rainbow Six Siege mobil oyunu söylentileri, Ubisoft'un Halifax'ın geçen yıl mobil oyunculara Rainbow Six Siege'e ne kadar aşina olduklarına dair bir oyun testi anketi göndermesinden sonra yayılmaya başladı.

RAINBOW SIX SIEGE, MOBİL CİHAZLARA GELİYOR

Popüler mobil oyun geliştiricisi Tencent'in geçtiğimiz günlerde paylaştığı dördüncü üç aylık kazanç çağrısındaki yol haritasında "Ubisoft ile Projeler" başlıklı bir proje görüldü. Bu da oyunun 2023'te piyasaya sürüleceğini öne sürdü.

2023'TE PİYASAYA SÜRÜLMESİ PLANLANIYOR

Ayrıca oyun söylentileri ile tanınan Tom Henderson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Rainbow Six Siege Mobile'ın önümüzdeki ay tanıtılacağını bildirdi. Henderson'a göre Rainbow Six Siege Mobile, geliştiricileri Ubisoft tarafından çok yakında ortaya çıkacak ve 6 Nisan Çarşamba günü bir fragman yayınlayacak. Ubisoft ve Tencent tarafından geliştirilecek oyunun 2023'te piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Rainbow Six Siege Mobile hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor ancak, önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın yayınlanacağı da bildirildi.