Popüler dövüş yönetimi simülasyonu Punch Club'ın 2016'daki lansmanından 7 yıl sonra serinin devam oyunu Punch Club 2: Fast Forward, 2023 yılında piyasaya sürülecek.

PUNCH CLUB 2 FAST FORWARD DUYURULDU

Cyberpunk dünyasında geçen dövüş yönetim simülasyonu Punch Club 2: Fast Forward, 2023 yılında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch ve PC için piyasaya sürülecek.

"İsimsiz havalı bir adamın büyük kötüyü yumruklamasından bu yana 20 uzun yıl geçti ve herkes gerçekten mutluydu ya da başka bir şey. Geleceğe hoş geldiniz: yozlaşmış, deniz kabukları tuvalet rulolarının yerini aldı ve şimdi her şey siberpunk. Aynı şekilde yürüyün, ama şimdi neon, Roy'un yaptığı sokaklar, komiklik, 80'lerin nostaljisi ve yumruklarla dolu bir maceraya atılırken. Eskisinden bile daha fazla yumruklama. Şehir altının ortalama sokakları bir hastalıktır, ancak tedavi edici siz olabilirsiniz. Savaşmak, buharı üflemenin ve ihtiyacınız olacak değerli iyi insan puanları kazanmanın tek yoludur, çocuk.

Sıçan yarışındaki yaşam hızlı tempolu, zaman alıcı ve hayatta kalmak için etkili yönetim gerektirir ve Punch Club 2: Fast Forward aynıdır! Kelimenin tam anlamıyla bir simülasyon oyunu! Zamanınızı ve fonlarınızı yönetin, savaş liglerinin zirvesine tırmanırken, suçları çözerken, polis, mafya, mafya ve yolunuzun kesiştiği herkes için çalışın. Hiçbir şey eski moda kan, ter ve gözyaşlarının yerini tutamazken, nöro eğitim ve yasadışı yazılım kesinlikle cazip geliyor. Hafif bir risk olsa bile, bir sahtekarlık olarak ortaya çıkacaksınız ve son beyin hücreniz toplanacak ve ayrılacaktır.

Görevleri tamamlamak, yeni dövüş okullarına, hareketlere, dolarlara, iyi insan puanlarına ve hatta VHS'deki Aslan Kraliçe'ye erişmenizi sağlayacak! Birden fazla dallanma hikayesi ahlaki seçimlerinizden etkilenir, bu yüzden doğru olanı yapın! Ya da yapmayın. Biz sizin patronunuz değiliz."