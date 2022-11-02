Popüler video oyun serisi PUBG'nin ne anlama geldiği ve açılımının ne olduğu, oyuncular tarafından, "PUBG ne demek?" şeklinde araştırılıyor. Sevilen battle royale oyunu PUBG ne demek? PUBG açılımı ne? Detayları haberimizde…

Bir uçakta 100 kişinin bir adaya atlayıp birinci olmaya çalıştığı ve buna battle royale denilen bir türde olan PUBG'nin ne demek olduğu özellikle PUBG oyuncuları tarafından araştırılıyor. Peki, PUBG ne demek? PUBG açılımı ne? İşte detaylar…

PUBG NE DEMEK?

Popüler video oyun serisi PUBG, ilk olarak PlayerUnknown's Battlegrounds ismiyle piyasaya sürüldü. Türkçesi ise Bilinmeyen Oyuncunun Savaş Alanları anlamına gelmektedir. Geliştirici firma Krafton ve PUBG Corporation, oyunun isminin uzun olması nedeniyle PUBG olarak kısalttı. PlayerUnknown's'dan PU kısmını, Battlegrounds'dan ise BG kısmını alarak PUBG ismi oluştu.

PUBG MOBILE VE PUBG BATTLEGROUNDS

PUBG'nin PC (Steam) versiyonu ilk olarak PlayerUnkown's Battlegrounds olarak piyasaya sürüldü, ancak daha sonra PUBG Battlegrounds olarak devam etti. Oyunun mobil versiyonu ise PUBG Mobile olarak piyasaya sürüldü.,

PUBG NE ZAMAN ÇIKTI?

PUBG, ilk olarak 30 Temmuz 2016'da PC için piyasaya sürüldü. İlk sürüldüğünde ücretli olan PUBG, daha sonra ise oynaması ücretsiz PUBG Mobile versiyonunu piyasaya sürdü. PUBG'nin PC versiyonunda tüm zamanların en yüksek oyuncu sayısına ulaşıp (anlık 3 milyon oyuncu) daha sonralarda düşüşe geçmesinin ardından PUBG Battlegrounds, oynaması ücretsiz olarak tüm PC oyuncularına sunuldu.

PUBG MOBILE NE ZAMAN ÇIKTI?

Tencent Games'in bir bölümü olan LightSpeed ??& Quantum Studio tarafından geliştirilen, oynaması ücretsiz bir battle royale video oyunu PUBG: Battlegrounds'ın mobil oyun uyarlaması PUBG Mobile, ilk olarak 19 Mart 2018'de Android ve iOS için piyasaya sürüldü.