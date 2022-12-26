PUBG Mobile oyuncularının merakla araştırdığı konular arasında "PUBG Mobile Premium sandık ne zaman gelecek" yer almaktadır. Oyuncuların görevler yaparak elde ettikleri PUBG Mobile Premium sandıkları Ocak 2023 ne zaman gelecek? PUBG Mobile Premium sandık kuponu nasıl kullanılır? Detayları haberimizde…

PUBG Mobile geliştiricileri tarafından PUBG Mobile Premium sandıklarının ne zaman geleceğine dair açıklama gelmemesinin ardından PUBG Mobile oyuncuları, premium sandığın ne zaman geleceğine dair araştırmalar yapmaktadır. Peki, PUBG Mobile Premium sandık Ocak 2023 ne zaman gelecek? PUBG Mobile Premium sandık kuponu nasıl kullanılır? İşte detaylar…

PUBG MOBILE PREMIUM SANDIK OCAK 2023 NE ZAMAN GELECEK?

PUBG Mobile Premium sandık ne zaman gelecek sorusuna karşın premium sandıkların Ocak 2023'te geri döneceği bekleniyor. Ancak, PUBG Mobile Premuim sandıkların ne zaman geleceği ise tam olarak bilinmiyor.

PUBG MOBILE PREMIUM SANDIK KUPONU NASIL KULLANILIR?