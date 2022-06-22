PUBG'de oyuncular DBS'in nerede bulunduğunu araştırıyor. Yakın mesafede oyunculara yüksek hasarlar vermesiyle beraber oyuncuların bir numaralı tercihleri arasında yer alıyor. Şarjörüne 14 mermi alan ve ikişer sıkan DBS nerede bulunur? İşte detaylar…

PUBG DBS NEREDE BULUNUR?

Popüler battle royale oyunu PUBG'de DBS herhangi bir haritada özel olarak çıkmamaktadır. Sanhok, Livik, Vikendi, Erangel, Miramar gibi tüm haritalarda yer alan DBS, sadece air droplarda bulunmaktadır. PUBG'de DBS'yi alabilmeniz için ya droplu birini öldürüp ondan almanız ya da doğrudan sizin droptan almanız gerekmektedir.

PUBG DBS ÖZELLİKLERİ

DBS, holo lazer nişangah, 2x ve 6x ile birlikte kullanılabilir. Yakın mesafede holo veya red dot ile daha kullanışlı hale gelmektedir. 14 mermi kapasitesi bulunan DBS, ikişer olarak ateş eder. Çantada 500 slotluk yer kaplar ve 12 gauge cephane türünü kullanır.