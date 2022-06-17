PUBG Battlegrounds'ın Prime Gaming Haziran ödülleri yayınlandı
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Amazon'un Prime Gaming abonelerine ücretsiz olarak her ay verilen PUBG Battlegrounds'ın Prime Gaming ödülleri dağıtılmaya başlandı. Premium tedarik paketi ile G-Coin, kaçak kupon ve polimerler kullanıcıların envanterine eklenecek.
Amazon Prime Gaming'deki PUBG Battlegrounds ödülleri önümüzdeki günlerde kullanıcıların envanterlerine eklenecek. PUBG Battlegrounds'ın Prime Gaming ödülleri 24 Haziran ve 27 Temmuz 2022 tarihleri arasında kullanıcıların envanterine eklenecek.
PUBG PREMIUM TEDARİK PAKETİ #5
- Altın G-Coin Kutusu
- Kaçak Kupon x10
- Polimer x30
Amazon Prime'a ayda 7,90 TL karşılığında üye olarak Prime Gaming ücretsiz oyunlarına ve oyun içi içeriklerine sahip olabilirsiniz. Ayrıca ilk defa Prime abonesi olacaksanız 30 günlük ücretsiz deneme süresinden de yararlanabilirsiniz.
PUBG PRIME GAMING ÖDÜLLERİ NASIL ALINIR?
- Prime Gaming sayfasına erişin.
- Hak talebinde bulunulabilir ödülün altındaki "Şimdi Hak Talebinde Bulun" düğmesini tıklayın.
- Bir Amazon Prime hesabına giriş yapın veya kaydolun.
- Prime'a kaydolmak için bir Amazon hesabına ihtiyacınız vardır. Amazon hesabınız yoksa, "Amazon Hesabınızı Oluşturun" u tıklayarak bir hesap oluşturabilirsiniz.
- Amazon Prime'a kaydolduktan sonra bir ödeme yöntemi eklemeniz gerekecektir. Önce 7 günlük ücretsiz denemenizi başlatabilir ve aylık ödemeyi denemeden sonra ödeyebilirsiniz.
- Amazon Prime hesabınızı başarıyla kurduktan sonra, ödül talep penceresine yönlendirileceksiniz.
- KRAFTON ID'nizi Amazon Prime hesabınıza bağlamak için "KRAFTON'a Git" e basın.
- Prime Gaming'e oyun hesabı bilgilerinize erişim hakkı tanımayı kabul etmeniz gerekmektedir. Onaydan sonra Prime Gaming sayfamıza yönlendirileceksiniz.
- Ödülünüzü almak için "Hak Talebini Tamamla"ya tıklayın!
- Oyuna eriştiğinizde ödüllerinizin otomatik olarak Envanterinize verildiğini göreceksiniz.