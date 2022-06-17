PUBG Battlegrounds'ın Prime Gaming Haziran ödülleri yayınlandı

Amazon Prime Gaming'deki PUBG Battlegrounds ödülleri önümüzdeki günlerde kullanıcıların envanterlerine eklenecek. PUBG Battlegrounds'ın Prime Gaming ödülleri 24 Haziran ve 27 Temmuz 2022 tarihleri arasında kullanıcıların envanterine eklenecek.

PUBG PREMIUM TEDARİK PAKETİ #5

Altın G-Coin Kutusu

Kaçak Kupon x10

Polimer x30

Amazon Prime'a ayda 7,90 TL karşılığında üye olarak Prime Gaming ücretsiz oyunlarına ve oyun içi içeriklerine sahip olabilirsiniz. Ayrıca ilk defa Prime abonesi olacaksanız 30 günlük ücretsiz deneme süresinden de yararlanabilirsiniz.

PUBG PRIME GAMING ÖDÜLLERİ NASIL ALINIR?