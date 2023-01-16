Project Zomboid sistem gereksinimleri neler? Project Zomboid kaç GB?
Gamegar Haberleri
The Indie Stone tarafından geliştirilip yayınlanan hayatta kalma açık dünya zombi oyunu Project Zomboid'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Project Zomboid sistem gereksinimleri neler? Project Zomboid kaç GB? Detayları haberimizde…
Düşük sistemli PC dostu Project Zomboid'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı araştırılıyor. Çok oyunculu hayatta kalma açık dünya zombi oyunu Project Zomboid'in sistem gereksinimleri neler? Project Zomboid kaç GB? İşte detaylar…
Project Zomboid'i minimum ayarlarda oynayabilmek için Intel Quad Core işlemci, minimum 8 GB RAM ve OpenGL 2.1 ve GLSL 1.2 desteğine sahip özel ekran kartı gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi : Windows 7
- İşlemci : Intel Quad Core 2.77 GHz
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : OpenGL 2.1 ve GLSL 1.2 desteğine sahip özel ekran kartı
- Depolama : 5 GB boş alan
Project Zomboid'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 5 GB boş depolama alanı gerkemektedir.