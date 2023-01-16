The Indie Stone tarafından geliştirilip yayınlanan hayatta kalma açık dünya zombi oyunu Project Zomboid'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Project Zomboid sistem gereksinimleri neler? Project Zomboid kaç GB? Detayları haberimizde…

Düşük sistemli PC dostu Project Zomboid'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı araştırılıyor. Çok oyunculu hayatta kalma açık dünya zombi oyunu Project Zomboid'in sistem gereksinimleri neler? Project Zomboid kaç GB? İşte detaylar…

PROJECT ZOMBOID SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Project Zomboid'i minimum ayarlarda oynayabilmek için Intel Quad Core işlemci, minimum 8 GB RAM ve OpenGL 2.1 ve GLSL 1.2 desteğine sahip özel ekran kartı gerekmektedir.

PROJECT ZOMBOID MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Intel Quad Core 2.77 GHz

: Intel Quad Core 2.77 GHz Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : OpenGL 2.1 ve GLSL 1.2 desteğine sahip özel ekran kartı

: OpenGL 2.1 ve GLSL 1.2 desteğine sahip özel ekran kartı Depolama : 5 GB boş alan

PROJECT ZOMBOID KAÇ GB?

Project Zomboid'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 5 GB boş depolama alanı gerkemektedir.