Project Playtime sistem gereksinimleri neler? Project Playtime kaç GB?
Gamegar Haberleri
MOB Games tarafından geliştirilip yayınlanacak olan Project Playtime'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Oynaması ücretsiz çok oyunculu korku oyunu Project Playtime sistem gereksinimleri neler? Project Playtime kaç GB? Detaylar haberimizde…
Poppy Playtime'ın geliştiricisi tarafından geliştirilip yayınlanan oynaması ücretsiz çok oyunculu korku oyunu Project Playtime'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı korku oyunu hayranları tarafından merak ediliyor. Peki, Project Playtime sistem gereksinimleri neler? Project Playtime kaç GB? İşte detaylar…
- İşletim Sistemi : Açıklanmadı
- İşlemci : Açıklanmadı
- Bellek : Açıklanmadı
- Ekran Kartı : Açıklanmadı
- Depolama : Açıklanmadı
- İşletim Sistemi : Açıklanmadı
- İşlemci : Açıklanmadı
- Bellek : Açıklanmadı
- Ekran Kartı : Açıklanmadı
- Depolama : Açıklanmadı
Project Playtime'ı oynayabilmek için gerekli boş GB alanı henüz açıklanmadı.
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Project Playtime'ı oynaması ücretsizdir.
Çok oyunculu korku oyunu Project Playtime, 7 kişiye kadar desteklemektedir. 6 kişi, oyuncak fabrikasında yedinci oyuncunun kontrolü altındaki canavardan kaçar.