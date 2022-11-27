Project Playtime sistem gereksinimleri neler? Project Playtime kaç GB?

MOB Games tarafından geliştirilip yayınlanacak olan Project Playtime'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Oynaması ücretsiz çok oyunculu korku oyunu Project Playtime sistem gereksinimleri neler? Project Playtime kaç GB? Detaylar haberimizde…