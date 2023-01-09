MOB GAMES tarafından geliştirilip yayınlanan çok oyunculu hayatta kalma korku oyunu Project Playtime'ın mobil sürümünün ne zaman çıkacağı merak edilen oyunlar arasında yer alıyor. Peki, Project Playtime Mobile ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde…

Oynaması ücretsiz korku oyunu Project Playtime'ın PC kullanıcılarıyla 12 Aralık 2022'de buluşmasının ardından mobil oyuncular ile ne zaman buluşacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Project Playtime Mobile ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

PROJECT PLAYTIME MOBILE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Geliştirici ekip MOB GAMES tarafından Project Playtime Mobile'ın çıkacağına dair henüz bir açıklama bulunmamaktadır. Bu nedenle Project Playtime Mobile'ın ne zaman duyurulacağı ve piyasaya sürüleceği bilinmemektedir.

PROJECT PLAYTIME MOBİLE BENZERİ OYUNLAR

Ancak, mobil oyuncular için Project Playtime'ın farklı geliştiriciler tarafından geliştirilen mobil versiyonları bulunmaktadır. Resmi Project Playtime Mobile piyasaya sürülene kadar bu oyunlar ile vakit geçirebilirsiniz: