Prime Gaming, toplam değeri 1700 TL'den fazla onlarca oyunu bedava verecek

Amazon Prime, abonelerine bol keseden hediyeler dağıtmaya devam ediyor. Alışveriş devinin yaptığı son duyuru ise Primelı oyuncuları oldukça mutlu etti, zira altısı AAA olmak üzere 30 oyun Prime Günü'nde bedavaya dağıtılacak. Oyunlar bedavaya dağıtılmadan önce 25 adet bağımsız oyun da ücretsiz yüklemeye açık olacak. Prime Günü'nde dağıtılacak olan oyunların toplam değeri 1700 TL'den daha fazla.

AMAZON PRIME GÜNÜ'NDE DAĞITILACAK ÜCRETSİZ OYUNLAR

12-13 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan Prime Günü kapsamında aboneler aşağıdaki oyunları ücretsiz bir şekilde kütüphanelerine ekleyebilecekler:

GRID™ Legends

Mass Effect Legendary Edition

Need for Speed™ Heat

Star Wars™ Jedi Knight — Jedi Academy™

Star Wars™ Jedi Knight II — Jedi Outcast™

Star Wars™ Republic Commando™

Prime Günü'nde bedava dağıtılacak oyunlar arasında bu isimler dikkat çekse de bedavaya dağıtılacak olan yirmi dört tane daha oyun bulunuyor.

AMAZON PRIME GAMING ÜCRETSİZ OYUNLARI

Amazon'un Prime abonelerine olan kıyağı Prime Günü'nde dağıtılacak olan oyunlarla bitmiyor. 25 adet bağımsız oyun, 21 Haziran'dan 13 Temmuz'a kadar Prime Gaming üzerinden ücretsiz indirilebilecek. Bu oyunların listesi ise aşağıdaki şekilde:

10 Second Ninja X

8Doors: Arum's Afterlife Adventure

Addling Adventures

Bang Bang Racing

Clouds & Sheep 2

Death Squared

Fatal Fury Special

Giana Sisters: Twisted Dreams

Gone Viral

HUE

Manual Samuel

Metal Slug 2

Metal Unit

Pumped BMX Pro

Puzzle of the Year — 10 Pack

Rain World

Road Trip — 3 Pack

Samurai Shodown II

Serial Cleaner

The Crow's Eye

The Darkside Detective

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Metronomicon: Slay the Dance Floor

Eğer Prime üyesiyseniz ve bedava oyun arıyorsanız şu anki fırsatları da kaçırmamanızı öneririz. Haziran ayının bedava oyun listesi arasında Far Cry 4, Escape from Monkey Island, Astrologaster, Across the Grooves, Calico ve WRC 8 FIA World Rally Championship bulunuyor. Prime Gaming'den oyunlarınızı talep etmeyi unutmayın!

SaveButonu / Gamegar