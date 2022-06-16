Prime Gaming, toplam değeri 1700 TL'den fazla onlarca oyunu bedava verecek
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Amazon, Prime Günü kapsamında toplam değeri 1700 TL'yi aşan, Mass Effect Legendary Edition dahil onlarca oyunu Prime abonelerine bedavaya verecek.
Amazon Prime, abonelerine bol keseden hediyeler dağıtmaya devam ediyor. Alışveriş devinin yaptığı son duyuru ise Primelı oyuncuları oldukça mutlu etti, zira altısı AAA olmak üzere 30 oyun Prime Günü'nde bedavaya dağıtılacak. Oyunlar bedavaya dağıtılmadan önce 25 adet bağımsız oyun da ücretsiz yüklemeye açık olacak. Prime Günü'nde dağıtılacak olan oyunların toplam değeri 1700 TL'den daha fazla.
AMAZON PRIME GÜNÜ'NDE DAĞITILACAK ÜCRETSİZ OYUNLAR
12-13 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan Prime Günü kapsamında aboneler aşağıdaki oyunları ücretsiz bir şekilde kütüphanelerine ekleyebilecekler:
- GRID™ Legends
- Mass Effect Legendary Edition
- Need for Speed™ Heat
- Star Wars™ Jedi Knight — Jedi Academy™
- Star Wars™ Jedi Knight II — Jedi Outcast™
- Star Wars™ Republic Commando™
Prime Günü'nde bedava dağıtılacak oyunlar arasında bu isimler dikkat çekse de bedavaya dağıtılacak olan yirmi dört tane daha oyun bulunuyor.
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AMAZON PRIME GAMING ÜCRETSİZ OYUNLARI
Amazon'un Prime abonelerine olan kıyağı Prime Günü'nde dağıtılacak olan oyunlarla bitmiyor. 25 adet bağımsız oyun, 21 Haziran'dan 13 Temmuz'a kadar Prime Gaming üzerinden ücretsiz indirilebilecek. Bu oyunların listesi ise aşağıdaki şekilde:
- 10 Second Ninja X
- 8Doors: Arum's Afterlife Adventure
- Addling Adventures
- Bang Bang Racing
- Clouds & Sheep 2
- Death Squared
- Fatal Fury Special
- Giana Sisters: Twisted Dreams
- Gone Viral
- HUE
- Manual Samuel
- Metal Slug 2
- Metal Unit
- Pumped BMX Pro
- Puzzle of the Year — 10 Pack
- Rain World
- Road Trip — 3 Pack
- Samurai Shodown II
- Serial Cleaner
- The Crow's Eye
- The Darkside Detective
- The King of Fighters 2000
- The King of Fighters 2002
- The Metronomicon: Slay the Dance Floor
Eğer Prime üyesiyseniz ve bedava oyun arıyorsanız şu anki fırsatları da kaçırmamanızı öneririz. Haziran ayının bedava oyun listesi arasında Far Cry 4, Escape from Monkey Island, Astrologaster, Across the Grooves, Calico ve WRC 8 FIA World Rally Championship bulunuyor. Prime Gaming'den oyunlarınızı talep etmeyi unutmayın!