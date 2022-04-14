Pokemon Go geliştiricilerinden yeni bir sanal evcil hayvan oyunu geldi

Pokemon Go'nun piyasaya sürülmesiyle başarı elde ettikten sonra, mobil AR (arttırılmış gerçeklik) oyunun geliştiricisi Niantic, kendi orijinal bir dijital evcil hayvan oyununu geliştirdi. Benzersiz dijital yaratıkların bakımına ve yetiştirilmesine odaklanan yeni AR oyunu Peridot duyuruldu.

NIANTIC, PERIDOT'U TANITTI

Peridot'ta oyuncular "gerçek hissettiren" Peridot adlı büyülü yaratıklar yetirilecekler, oyunun kıdemli yapımcısı Ziah Fogel, bu haftanın başlarında bir basın açıklamasında, "yüzde 100 benzersiz ve yüzde 100 sizin" olduğunu ve görsel görünümün, kişisel, sevdikleri ve sevmedikleri, yetenekleri bakımından farklılık gösterdiklerini söyledi.

Pokémon Go, Ingress, Pikmin Bloom ve diğer Niantic artırılmış gerçeklik oyunları gibi, Peridot da gerçek dünyada dolaşmaya ve yeni yerler keşfetmeye güçlü bir vurgu yapacak. Peridot'unuzun günlük bakımı da mutluluğu ve hayatta kalması için çok önemlidir.

Oyuncuların sanal evcil hayvanlarını beslemeleri, onlarla oynamaları ve beslemeleri gerekecek. Peridotların "arzuları" olacaktır, yani onları yürüyüşe çıkarmanız, belirli bir parça yemlenmiş yiyecekle beslemeniz veya onları memnun etmek için yakındaki bir ilgi noktasını ziyaret etmeniz gerekebilir.