Pokemon Go geliştiricilerinden yeni bir sanal evcil hayvan oyunu geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pokemon Go geliştiricilerinden yeni bir sanal evcil hayvan oyunu geldi

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Pokemon Go geliştiricilerinden yeni bir sanal evcil hayvan oyunu geldi

Pokemon Go'nun geliştiricisi Niantic'in yeni sanal evcil hayvan oyunu Pokemon Go'ya hem benziyor hem de Pokemon Go'dan ayrılıyor.

Pokemon Go'nun piyasaya sürülmesiyle başarı elde ettikten sonra, mobil AR (arttırılmış gerçeklik) oyunun geliştiricisi Niantic, kendi orijinal bir dijital evcil hayvan oyununu geliştirdi. Benzersiz dijital yaratıkların bakımına ve yetiştirilmesine odaklanan yeni AR oyunu Peridot duyuruldu.

NIANTIC, PERIDOT'U TANITTI

Peridot'ta oyuncular "gerçek hissettiren" Peridot adlı büyülü yaratıklar yetirilecekler, oyunun kıdemli yapımcısı Ziah Fogel, bu haftanın başlarında bir basın açıklamasında, "yüzde 100 benzersiz ve yüzde 100 sizin" olduğunu ve görsel görünümün, kişisel, sevdikleri ve sevmedikleri, yetenekleri bakımından farklılık gösterdiklerini söyledi.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Pokémon Go, Ingress, Pikmin Bloom ve diğer Niantic artırılmış gerçeklik oyunları gibi, Peridot da gerçek dünyada dolaşmaya ve yeni yerler keşfetmeye güçlü bir vurgu yapacak. Peridot'unuzun günlük bakımı da mutluluğu ve hayatta kalması için çok önemlidir.

Pokemon Go geliştiricilerinden yeni bir sanal evcil hayvan oyunu geldi

Oyuncuların sanal evcil hayvanlarını beslemeleri, onlarla oynamaları ve beslemeleri gerekecek. Peridotların "arzuları" olacaktır, yani onları yürüyüşe çıkarmanız, belirli bir parça yemlenmiş yiyecekle beslemeniz veya onları memnun etmek için yakındaki bir ilgi noktasını ziyaret etmeniz gerekebilir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Artırılmış gerçeklik oyunları, Mobil Oyunlar, Pokémon Go, Gamegar,, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title