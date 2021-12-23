PlayStation Store'da %90'a varan Ocak indirimleri başladı

PlayStation Store'da bu hafta birçok oyun ocak indirimi kampanyasıyla, rekor kıran oyunlar ve sıcak fırsatlar başlıkları altında fırsat indirimi başladı. Büyük yapımların ve bağımsız oyunların içinde bulunduğu indirim kampanyasında devam ediyor.

Playstation Plus üyelerine seçili oyunlarda %10daha fazla indirim yararlanırken EA Play ile seçili oyunları ücretsiz oynayabilirsiniz. İndirime giren Ocak indirimi kampanyasında, rekor kıran oyunlar ve sıcak fırsat kampanyasındaki başlıca oyunları sizler için listeledik. İşte PlayStation Store'da indirime giren başlıca oyunlar…

PLAYSTATION STORE OCAK İNDİRİMLERİ

FIFA 22 PS4 – 250,00 TL

FIFA 22 PS5 – 336,00 TL

Call of Duty Vanguard Cross-Gen 419,30 TL

NBA 2K22 PS4 – 222,18 TL

NBA 2K22 PS5 – 269,55 TL

FAR CRY 6 PS4&PS5 – 341,40 TL

Marvel's Guardians of the Galaxy – 324,35 TL

Battlefield 2042 – 420,00 TL

DEATHLOOP – 299,50 TL

Ghost of Tsushima Director's Cut – 524,25 TL

Cyberpunk 2077 – 239,50 TL

It Takes Two – 139,50 TL