Playstation State of Play'de Fragmanlı TEKKEN 8 Duyurusu

14 Eylül gece 01.00'de yapılan Playstation State of Play sunumunda Tekken 8 resmi olarak duyuruldu! Sunumda gösterilen görüntülerin tamamının Playstation 5 içerisinde anlık olarak render alındığı söyleniyor. Bu da bizlere Tekken 8'in haricinde Playstation 5'in gücünü gösteriyor. Oyun daha yapım aşamasında. Bizlere gösterilen bu görüntü oyunun yapım sürecindeki anlık durumunu bizlere gösteriyor. Fragmanın en önemli […]

14 Eylül gece 01.00'de yapılan Playstation State of Play sunumunda Tekken 8 resmi olarak duyuruldu!

Sunumda gösterilen görüntülerin tamamının Playstation 5 içerisinde anlık olarak render alındığı söyleniyor. Bu da bizlere Tekken 8'in haricinde Playstation 5'in gücünü gösteriyor. Oyun daha yapım aşamasında. Bizlere gösterilen bu görüntü oyunun yapım sürecindeki anlık durumunu bizlere gösteriyor. Fragmanın en önemli özelliği ise anlık olarak render alınıyor olması ve sabit 60 FPS olması.

Ayrıca arenanın arka planında da anlık olarak hareketlenme görmekteyiz. Ayrıca fragmanın oyunun hikaye modundan olduğunu görüyoruz. Ancak oyunun daha yapım aşamasında olduğunu düşünürsek bir süre daha bekleyeceğiz gibi gözüküyor.

Serideki bir önceki oyun olan Tekken 7, ilk olarak 2015 yılında, yalnızca arcade salonlarında piyasaya sürüldü ve iki yıl sonra konsollara getirildi. Bandai Namco, dövüş oyununu dört sezonluk yeni karakterlerle destekledi. Son DLC karakteri Lidia Sobieska'nın Mart 2021'de piyasaya sürülmesiyle ilgi doruğa ulaştı. Oyun son derece başarılıydı: Tekken 7, 9 milyondan fazla kopya sattı.