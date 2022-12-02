PlayStation Plus Aralık ayı oyunları duyuruldu

PlayStation Plus Essential ve daha üstü kademe aboneler için aralık ayı ücretsiz oyunları belli oldu. Peki, PlayStation Plus Aralık 2022 oyunları neler? PS Plus Aralık ücretsiz oyunları neler? Detayları haberimizde...

Playstation Plus aboneleri için aralık ayı ücretsiz oyunları belli oldu. Peki, PlayStation Plus Aralık 2022 oyunları neler? PS Plus Aralık ücretsiz oyunları neler? İşte detaylar...

PlayStation Blog aracılığıyla yapılan duyuruya göre, PlayStation Plus Aralık 2022 oyunları şunlar:

Mass Effect Legendary Edition (PS4)

Biomutant (PS5, PS4)

Divine Knockout (PS5, PS4)

Üç oyun da 6 Aralık itibarıyla PS Plus Essential ve daha üstü kademedeki aboneler tarafından ücretsiz olarak indirebilecek. Bu aynıı zamanda kasım ayının ücretsiz oyunlarını kütüphaneye ekleyebilmek için de son tarih. Kasım ayında Nioh 2, Heavenly Bodies ve LEGO Harry Potter Collection oyunları verilmişti.

Mass Effect Legendary Edition, serideki üç oyun Mass Effect, Mass Effect 2 ve Mass Effect 3'ün remaster versiyonlarını ve tüm genişleme paketi içeriklerini bir arada sunuyor. PS4 için çıkan Legendary Edition, PS5 üzerinde de geriye uyumluluk aracılığıyla oynanabiliyor.

Biomutant ise THQ Nordic'in dağıtımcılığını yaptığı açık dünya bir aksiyon rol yapma oyunu. İlk önce PS4 çıkan oyun için yakın zamanda PS5 versiyonu da yayınlandı. Bu sürümde DualSense desteği, yüksek görsel veya yüksek fps arasında seçim sunan ek grafik modları yer alıyor. Oyunun performans modu 1440p çözünürlükte 60fps değerde çalışıyor.

Son olarak, Divine Knockout bu ay çıkacak yeni bir oyun. Üçüncü şahıs kamera açılı platform dövüş oyunu türündeki Divine Knockout, çıkış gününde PS Plus servisine dahil olacak.