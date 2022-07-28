PlayStation Plus Ağustos Ayı Ücretsiz Oyunları Açıklandı
PlayStation Plus ağustos ayı ücretsiz oyunları açıklandı.
PS Plus, Xbox Game Pass benzeri bir hizmetle Sony'nin Microsoft ile rekabet etmek üzere geliştirdiği bir aylık abonelik sistemi, PS Plus, temel olarak iki hizmet veriyor: Kütüphanenizdeki oyunların online hizmetlerine erişebilmek ve her ay ücretsiz oyunlar edinmek. Ayrıca bazı online oyunlarda çoğunlukla kozmetik ürünler PS Plus abonelerine ücretsiz şekilde dağıtılmakta.
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PS Plus sistemi, 3 abonelik seçeneği sunmakta: Essential, Extra ve Deluxe. Extra aboneleri, Essential kullanıcılarına; Deluxe aboneleri ise Extra kullanıcılarına göre daha avantajlı oluyor. Tabii abonelik segmentinizi yükselttikçe ödediğiniz miktar artıyor. Abonelik seviyesi fark etmeksizin PS Plus kullanıcısı olan tüm oyunculara her ay 3 adet oyun ücretsiz olarak sunulmakta.
PlayStation Plus Essential, Extra ve Deluxe aboneleri için temmuz ayında sunulan oyunlar şöyleydi:
Crash Bandicoot 4 (PS5, PS4)
Arcadegeddon (PS5, PS4)
The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4)
Aboneler açısından sönük geçen Temmuz ayında en çok dikkat çeken oyun şüphesiz Crash Bandicoot 4'tü. Eğer PS Plus abonesiyseniz veya abone olmayı planlıyorsanız temmuz ayı ücretsiz oyunlarını edinebilmek için 1 Ağustos'a kadar vaktiniz bulunuyor.
PlayStation Plus Ağustos Ayı Ücretsiz Oyunları
Ağustos ayı, aboneler için Temmuz ayından daha heyecan verici olacak gibi görünüyor. PS Plus ücretsizleri neredeyse her ay sızmakta. Ağustos ayı oyunları da kısa süre önce sızmıştı. Resmi olarak açıklandığı üzere sızıntılar doğru çıkmış durumda.
PlayStation Plus ağustos ayı ücretsiz oyunları ise şöyle:
Tony Hawk's Pro Skater 1 ve 2 (PS5, PS4)
Little Nightmares (PS4)
Yakuza: Like a Dragon (PS5, PS4)
Oyunlar 2 Ağustos itibariyle indirilebilir olacak. Kütüphanenize eklemek için ise 6 Eylül'e kadar vaktiniz var. Belirtmeden geçmeyelim, kütüphanenize eklediğiniz PS Plus ücretsiz oyunlarını oynamaya devam edebilmek için PS Plus aboneliğinizin de devam etmesi gerekiyor.
Haziran ayında yenilenen ve 23 Haziran itibariyle Avrupa ile birlikte Türkiye'de de yenilenmiş haliyle kullanıcılara sunulan PS Plus abonelik sisteminin ücretleri Essential seviyesi için 40 TL, Extra seviyesi için 60 TL, Deluxe için 70 TL olarak belirlenmiş durumda. Dilerseniz abonelikleri birkaç aylık için veya yıllık olarak edinebiliyorsunuz.