PlayStation Plus ağustos ayı ücretsiz oyunları açıklandı.

PS Plus, Xbox Game Pass benzeri bir hizmetle Sony'nin Microsoft ile rekabet etmek üzere geliştirdiği bir aylık abonelik sistemi, PS Plus, temel olarak iki hizmet veriyor: Kütüphanenizdeki oyunların online hizmetlerine erişebilmek ve her ay ücretsiz oyunlar edinmek. Ayrıca bazı online oyunlarda çoğunlukla kozmetik ürünler PS Plus abonelerine ücretsiz şekilde dağıtılmakta.

GTA 6 Serinin İlk Oynanabilir Kadın Karakterini İçerecek

PS Plus sistemi, 3 abonelik seçeneği sunmakta: Essential, Extra ve Deluxe. Extra aboneleri, Essential kullanıcılarına; Deluxe aboneleri ise Extra kullanıcılarına göre daha avantajlı oluyor. Tabii abonelik segmentinizi yükselttikçe ödediğiniz miktar artıyor. Abonelik seviyesi fark etmeksizin PS Plus kullanıcısı olan tüm oyunculara her ay 3 adet oyun ücretsiz olarak sunulmakta.

PlayStation Plus Essential, Extra ve Deluxe aboneleri için temmuz ayında sunulan oyunlar şöyleydi: