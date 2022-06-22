PlayStation bu yılki Gamescom etkinliğinde bulunmayacağını doğruladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PlayStation bu yılki Gamescom etkinliğinde bulunmayacağını doğruladı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
PlayStation bu yılki Gamescom etkinliğinde bulunmayacağını doğruladı

Ağustos ayında Almanya'nın Köln kentinde düzenlenmesi beklenen canlı etkinlik Gamescom 2022'ye bir dev yayıncının daha katılmayacağı bildirildi. Bu nedenle de PlayStation'a çıkması planlanan oyunlar hakkında yeni görsellerin gelmeyeceği anlaşıldı.

Yüksek profilli oyun etkinliği Gamescom'da yer almayacak yayıncıların arasında PlayStation da katıldı. Call of Duty, Overwatch, Warcraft ve Diablo'nun arkasındaki yayıncı Blizzard Entertanment da katılmayacak.

PLAYSTATION, GAMESCOM 2022'YE KATILMAYACAK

PlayStation'ın Gamescom 2022'ye katılmayacağı duyurulmasının ardından yakında çıkması beklenen God of War Ragnarok, Forspoken, Marvel's Spider-Man 2 ve PSVR 2 gibi ses getiren büyük hitler hakkında yeni bilgiler ve görsellerin gelemeyeceği anlamına geliyor.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Sony'nin bu yıl Gamescom'da yer almayacağını doğruladı. Almanya'nın Köln kentindeki yıllık oyun etkinliği yaz sonunda gerçekleşecek ve 24 Ağustos'ta başlaması planlanıyor. PlayStation'ın yanı sıra Nintendo, Activision Blizzard ve Take-Two Interactive'in de şova katılmayacağı açıklandı.

PlayStation'ın bu yılki etkinliğe neden katılmayacağı hakkında ise bir açıklama yapılmadı. Gamescom 2022'nin 24 Ağustos – 28 Ağustos tarihleri arasındaki üç günlük sürede gerçekleşecek.

PlayStation bu yılki Gamescom etkinliğinde bulunmayacağını doğruladı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Playstation God of War Gamegar Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title