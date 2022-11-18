PlayStation Black Friday 2022 indirimleri başladı

Bugünden itibaren PlayStation Plus, PlayStation Store, PS5 DualSense kablosuz kontrol cihazlarında Black Friday indirimleri başladı. 18 Kasım'da PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarıyla buluşan Black Friday indirimlerinde yer alan başlıca oyunları sizleri için listeledik.

PlayStation Store'da oyun almak için indirim kovalayan oyuncular için Black Friday indirimi başladı. PlayStation'ın tüm mağazalarında geçerli olacak Black Friday ile oyunlarda yüzde 70'e varan indirimler bulunuyor.

PLAYSTATION'DA BLACK FRIDAY İNDİRİMİ BAŞLADI

PlayStation Store'da Black Friday ile 100'lerce oyun indirime girerken sizler için kaçırmamanız gereken başlıca indirimleri listeledik. PlayStation Black Friday indirimi 28 Kasım Pazartesi günü saat 23.59'a kadar geçerlidir.

FIFA 23 Standard Edition PS4 – 420,00 TL

FIFA 23 Standard Edition PS5 – 480,00 TL

NBA 2K23 PS4 – 359,55 TL

NBA 2K23 PS5 – 449,50 TL

Marvel's Spider-Man: Miles Morales PS4 & PS5 – 229,50 TL

Gotham Knights PS5 – 539,40 TL

Gran Turismo 7 PS4 – 341,43 TL

Gran Turismo 7 PS5 – 433,38 TL

Cyberpunk 2077 – 239,50 TL

Stray – 207,20 TL

Dying Light 2 – 234,50 TL

Red Dead Redemption 2 – 154,77 TL

A Plague Tale: Requiem – 639,20 TL

The Last of Us Part I – 599,25 TL

Horizon Forbidden West PS4 & PS5 – 495,378 TL

GTA The Trilogy – The Definitive Edition – 264,50 TL

God of War – 89,50 TL

Assassin's Creed Valhalla – 155,10 TL



