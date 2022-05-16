PGL Antwerp Major turnuvasında kullanılan smoke bugı düzeltildi
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Counter Strike Global Offensive'in internet sitesinde 15 Mayıs için yayınladığı yamada raporlanan smoke bugının düzeltildiği bildirildi.
G2 Esports ve Imperial Esports'un PGL Anwerp Major karşılaşmasında G2 Esports oyuncusu m0NESY'nin Mirage haritasında CT başlangıcındaki pencerede kullandığı smoke bugı sosyal medyada viral oldu. Tepkiler gelmesi üzerine ise bug düzeltildi.
KULLANILAN BUG SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU
G2 Esports'un CS:GO oyuncusu m0NESY'nin Mirage haritasında yaptığı bug, sosyal medyada oldukça konuşuldu. Karşılaşmanın hakemi, oyuncunun bug kullanması üzerine herhangi bir şey demeden oyunu devam ettirme kararı aldı.
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YENİ GÜNCELLEME İLE KALDIRILDI
G2 Esports ve Imperial Esports karşılaşmasında G2'lu oyuncu m0NESY'nin yaptığı bug sonrası Counter Strike Global Offensive, yeni bir güncelleme yayınlayarak yapılan bugı düzenlediğini bildirdi.
WTF @CSGO pls fix this bug pic.twitter.com/cMB9hr9jBL— João Vitor Delfino (@pigofps) May 15, 2022