PGL Antwerp Major turnuvasında kullanılan smoke bugı düzeltildi - Haberler

G2 Esports ve Imperial Esports'un PGL Anwerp Major karşılaşmasında G2 Esports oyuncusu m0NESY'nin Mirage haritasında CT başlangıcındaki pencerede kullandığı smoke bugı sosyal medyada viral oldu. Tepkiler gelmesi üzerine ise bug düzeltildi.

KULLANILAN BUG SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

G2 Esports'un CS:GO oyuncusu m0NESY'nin Mirage haritasında yaptığı bug, sosyal medyada oldukça konuşuldu. Karşılaşmanın hakemi, oyuncunun bug kullanması üzerine herhangi bir şey demeden oyunu devam ettirme kararı aldı.

YENİ GÜNCELLEME İLE KALDIRILDI

G2 Esports ve Imperial Esports karşılaşmasında G2'lu oyuncu m0NESY'nin yaptığı bug sonrası Counter Strike Global Offensive, yeni bir güncelleme yayınlayarak yapılan bugı düzenlediğini bildirdi.