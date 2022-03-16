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PC Game Pass'in Mart ayı oyunları açıklandı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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PC Game Pass'in Mart ayı oyunları açıklandı

Microsoft'un Game Pass aboneliği konsollarda ve PC'de ayrılması üzerine PC Game Pass'e bu ay iki adet yeni oyun eklendi. Snowboard ve vahşi batı oyunu PC Game Pass'e ekleneceği duyuruldu.

Microsoft, bu ay PC Game Pass abonelik hizmetine katılan yüksek kaliteli bağımsız oyunları duyurdu. Eklenen oyunlar arasında Devolver Digital'in geliştirdiği aksiyon rol yapma oyunu Weird West ve snowboard oyunu Shredders yer alıyor.

Weird West, 31 Mart'ta PC Game Pass'e gelecek, ancak bundan önce bir sürü oyun daha önce hizmete katılacak. Shredders, açık dünya snowboard oyunudur. Snowboard oyunlarının Microsoft Flight Simulator'ı olarak bilinen Shredders, 17 Mart'taki lansmanıyla beraber ilk günden PC Game Pass'e eklenecek.

Bunların yanı sıra Tactical dungeon crawler The Dungeon of Naheulbeuk: The amulet of Chaos'da 17 Mart'ta çıkış yapacak. 22 Mart'ta Zero Escape: Nonary Gamesekleniyor.

Son olarak ise, ekrana tıklayarak ilerlemeli gizem oyunu Norco 24 Mart'ta piyasaya sürülecek.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Xbox Game Pass, Steam, Gamegar,, Haberler

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