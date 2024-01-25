Palworld, Steam'de birçok oyunu geride bırakarak rekor kırdı

SteamDB'de yer alan verilere göre geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen PalWorld, sadece dört gün içinde 6 milyondan fazla adet satış yaptıktan sonra geliştiricilerin kutlama yapmak için bir başka nedeni daha daha var: tüm zamanların en yüksek eşzamanlı oyuncuları söz konusu olduğunda Steam'in en çok oynanan oyunlarında ikinci sıraya yükseldi.

PALWORLD OYUNCU REKORU KIRDI

Steam'de anlık olarak oyuncuların oynadığı oyunlar arasında en çok talibi olan oyun PalWorld, lansmanından bu yana eşzamanlı olarak 2,018,905 oyuncu ile rekor kırarak anlık olarak en çok oyuncuya sahip ikinci oyun olmayı başardı.

Listenin ilk sırasında ise 3,257,248 anlık oyuncu ile PUBG: Battlegrounds yer alırken PalWorld, Counter-Strike 2, Lost ark, Dota 2, Cyberpunk 2077, ELDEN RING'i geride bıraktı.

PALWORLD KONUSU NE?

Pals olarak bilinen gizemli yaratıkların yanında huzur içinde yaşayabilir veya acımasız bir kaçak avcılık örgütünü kovmak için hayatınızı riske atabilirsiniz. Dostlar savaşmak için kullanılabilir veya çiftliklerde veya fabrikalarda çalıştırılabilirler. Hatta onları satabilir veya yiyebilirsiniz!