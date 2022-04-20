Overwatch 2'ye uzun bir süre sonra yeni karakter ekleneceği duyuruldu

Overwatch 2'nin baş kahraman tasarımcısı Geoff Goodman'ın yaptıpı açıklamada "Kalbimizde ve oyunumuzda çok uzun zamandır bir şekilde etrafımızda. Onu oraya çıkarmak inanılmaz." sözlerine yer vererek yeni karakteri tanıttı.

OVERWATCH 2'YE YENİ KAHRAMAN EKLENİYOR

Oyuna eklenecek yeni karakter Soujorn, hasar ağırlıklı bir kahramandır ve Overwatch'taki hasar karakterleri tipik olarak iki kategoriye ayrılı. Her biri kendi güçlü yönleri, zayıf yönleri ve beceri seviyelerine sahip vuruş taraması ve mermi.

Soujorn, hem mermi hem de isabet taraması hasarı ile biraz çok yönlü bir oyuncudur. Tasarımcı Goodman, "Hasarınızın çoğunu oluşturan bu mermi ve alternatif ateşi, kitinin çekirdeği gibi, bu harika bir raylı tüfek saldırısı silahına sahip." dedi.

Overwatch 2'nin 26 Nisan'da başlayacak kapalı betasına ek olarak, Overwatch Ligi'nin beşinci sezonu da 5 Mayıs'ta başlayacak. Oyuncular ve antrenörler bir karakter kullanmaya karar verirse, yeni bir kahramanın Lig oyununu görmesi uzun süre almaktadır. Soujorn'un da geliş tarihi olarak Nisan'ın son haftası olarak düşünülüyor.