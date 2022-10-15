Overwatch 2, kısa sürede 25 milyon oyuncuya ulaştı

Overwatch 2'nin bu ayın başlarındaki pürüzlü lansmanı sonrası oyun hemen yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Blizzard, oynaması ücretsiz shooter oyunu Overwatch 2'nin 10 günde 25 milyon oyuncuya ulaştığını duyurdu.

Overwatch'ın Twitter hesabından yapılan duyuruda Overwatch 2'nin 10 gün içinde 25 milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladı.

OVERWATCH 2, 25 MİLYON OYUNCUYA ULAŞTI

Blizzard Entertainment'ın oynaması ücretsiz shooter oyunu Overwatch 2, lansmanından bu yana 10 gün geçti ve bu kısa sürede 25 milyon kullanıcıya ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

Bir basın açıklamasında Blizzard, Overwatch 2'nin günlük oyuncu tabanının Amerika, EMEA ve Asya'ya "eşte yakın" yayıldığını ve bunun orijinal Overwatch için önceki günlük oyuncu zirve sayılarının neredeyse üç katı olduğunu söyledi.

Dahası, Blizzard, oyuncuların Overwatch 2'ye ve piyasaya sürüldüğünden bu yana sorunlarına "kalıcı desteği" için özel bonuslar aldıklarını duyurdu. 25 Ekim'den 1. Sezonun sonuna kadar giriş yapan herkes, yeni Lanetli Kaptan Orakçı efsanevi görünümüne ve Sağlık Paketi silah büyüsüne sahip olacak. Ek olarak, aşağıdakiler de dahil olmak üzere iki kat XP hafta sonları olacak.