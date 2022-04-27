Overwatch 2 betasına nasıl kayıt olunur?

Blizzard, Overwatch 2 için beta test sürecini 2022 boyunca gerçekleşeceğini açıkladı. Blizzard Entertainment tarafından yayınlanıp geliştirilen popüler FPS oyunu Overwatch 2'nin beta süreci başladı. Peki, Overwatch 2'nin betasına nasıl kayıt olunur? İşte yapmanız gerekenler.

OVERWATCH 2 BETA SÜRÜMÜNE NASIL KAYIT OLUNUR?

Overwatch 2'nin betasına kayıt olmak için yapmanız gerekenler çok basit. 28 Nisan'dan itibaren Battle.net hesabınızı Twitch'e bağlayarak geliştirici ve yayıncı ekip Blizzard Entertainment'ın seçtiği yayıncıları Twitch'te en az dört saat Overwatch 2 izleyerek beta'ya erişim hakkı kazanabilirsiniz.

www.playoverwatch.com/en-us/news/23798985/welcome-to-the-first-overwatch-2-pvp-beta/

Overwatch 2 PVP beta, 17 Mayıs Salı gününe kadar sürecek. Bu, oyunculara ilk derlemenin ve tüm yeni içeriğinin keyfini çıkarmak için tam üç hafta süre verir. Overwatch 2'nin beta sürümü 17 Mayıs'ta sona erecek. Ancak, bu tarihte oynama olabilir, bu nedenle ilk beta döneminin uzatılma ihtimali de bulunmaktadır.