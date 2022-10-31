Outlast Trials'ın kapalı betası Steam'de yayınlandı

Korku oyunu dendiği zaman akla gelen ilk oyunlardan olan Outlast'in yeni oyunu Outlast Trials'ın kapalı beta testi tüm oyuncular için erişime açıldı. Kayıt yaptırarak oyunun kapalı betasına kayıt yaparak oyunu oynayabilirsiniz.

Outlast serisinin üçüncü oyunu Outlast Trials'ın kapalı betası yayınlandı. Oyunculara kısa bir prologue sunan Red Barrels ekibi, yeni oyun ile beraber gelen çok oyunculu modu da test aşamasına koydu.

OUTLAST TRIALS KAPALI BETASI YAYINLANDI

Geçtiğimiz aylarda kapalı betasının çıkacağı duyurulan Outlast Trials'ın kapalı betası nihayet yayınlandı. Serinin merakla beklenen çok oyunculu modu ve kısa hikaye modu yayınlandı. 29 Ekim'den 1 Kasım'a kadar sürecek olan kapalı beta hafta sonunu indirerek bu tarihler arasında ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

OUTLAST TRIALS MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-6600 veya AMD Ryzen 5 1500X

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti veya Radeon R7 360

Depolama: 30 GB boş alan

OUTLAST TRIALS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ