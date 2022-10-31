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Outlast Trials'ın kapalı betası Steam'de yayınlandı

Gamegar Haberleri

Outlast Trials'ın kapalı betası Steam'de yayınlandı

Korku oyunu dendiği zaman akla gelen ilk oyunlardan olan Outlast'in yeni oyunu Outlast Trials'ın kapalı beta testi tüm oyuncular için erişime açıldı. Kayıt yaptırarak oyunun kapalı betasına kayıt yaparak oyunu oynayabilirsiniz.

Outlast serisinin üçüncü oyunu Outlast Trials'ın kapalı betası yayınlandı. Oyunculara kısa bir prologue sunan Red Barrels ekibi, yeni oyun ile beraber gelen çok oyunculu modu da test aşamasına koydu.

Geçtiğimiz aylarda kapalı betasının çıkacağı duyurulan Outlast Trials'ın kapalı betası nihayet yayınlandı. Serinin merakla beklenen çok oyunculu modu ve kısa hikaye modu yayınlandı. 29 Ekim'den 1 Kasım'a kadar sürecek olan kapalı beta hafta sonunu indirerek bu tarihler arasında ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

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Outlast Trials'ın kapalı betası yayınlandı

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i5-6600 veya AMD Ryzen 5 1500X
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti veya Radeon R7 360
  • Depolama: 30 GB boş alan

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i5-9600 veya AMD Ryzen 5 3600XT
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon RX Vega 56
  • Depolama: 30 GB boş alan

Outlast Trials'ın kapalı betası yayınlandı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

Outlast Trials Gamegar Haberler

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