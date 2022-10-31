Outlast Trials'ın kapalı betası Steam'de yayınlandı
Gamegar Haberleri
Korku oyunu dendiği zaman akla gelen ilk oyunlardan olan Outlast'in yeni oyunu Outlast Trials'ın kapalı beta testi tüm oyuncular için erişime açıldı. Kayıt yaptırarak oyunun kapalı betasına kayıt yaparak oyunu oynayabilirsiniz.
Outlast serisinin üçüncü oyunu Outlast Trials'ın kapalı betası yayınlandı. Oyunculara kısa bir prologue sunan Red Barrels ekibi, yeni oyun ile beraber gelen çok oyunculu modu da test aşamasına koydu.
Geçtiğimiz aylarda kapalı betasının çıkacağı duyurulan Outlast Trials'ın kapalı betası nihayet yayınlandı. Serinin merakla beklenen çok oyunculu modu ve kısa hikaye modu yayınlandı. 29 Ekim'den 1 Kasım'a kadar sürecek olan kapalı beta hafta sonunu indirerek bu tarihler arasında ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.
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