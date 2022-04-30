One Piece Odyssey İçin Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

Birkaç hafta önce duyurusu yapılan One Piece Odyssey için yeni ekran görüntüleri paylaşıldı.

One Piece Odyssey geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen bir canlı yayında bilgisayarlar ve konsollar için duyurulmuştu. Serinin doğuşunun 25. yılında gelen bu oyun haberi hayranları da bir hayli sevindirmişti. Oyunun geliştirici koltuğunda ILCA ve Bandai Namco oturuyor. ILCA daha önce Pokemon Brilliant Diamond and Shining Pearl'ün geliştiriciliğini yapmıştı. Bandai Namco ise gerek geliştirici gerekse de yayıncı olarak oyun dünyasının bilinen isimleri arasında yer alıyor. Şirket özellikle Japonya çıkışlı oyunların globale ulaştırılmasında rol alıyor.

Bandai Namco tarafından paylaşılan görüntüler oyunun farklı yerlerinden kareler içeriyor. Ana karakterlerden düşmanlara ve oyunun çeşitli mekanlarına göz atmamızı sağlayan görüntüler oyunun genel görünümüyle ilgili fikirler de veriyor. Oyundaki düşmanların ve yerlerin de serinin yaratıcısı Eiichiro Oda tarafından tasarlandığını ekleyelim. Oyunun müziklerinden ise Dark Souls serisinden tanıdığımız Motoi Sakuraba sorumlu.

Bandai Namco yeni görüntüler paylaşarak bizi biraz daha aydınlatmış olsa da oyunun çıkış tarihi gibi önemli bilgiler hala oyuncularla paylaşılmadı. Oyun duyurusu yapıldığı gün de söylendiği üzere 2022 yılı içerisinde oyuncularla buluşacak, fakat kesin çıkış günü ile ilgili bir tarih verilmedi. Oyunun çıkış yapacağı platformlar ise PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Steam üzerinden de PC olacak. Oyun için gereken sistem gereksinimleri de henüz belli değil.

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Maceranın yanı sıra rol yapma öğeleriyle de ön plana çıkacak oyunda birden fazla karakteri kontrol edebileceğiz. Bandai Namco tarafından yapılan açıklamaya göre Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Frankie ve Brook gibi ikonik One Piece karakterleri de oyunda olacak ve yaşadığımız macerayı onların gözünden deneyim edebileceğiz.

SaveButonu / Gamegar