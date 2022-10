Obsidian CEO'su Yeni Bir Fallout Oyunu Yapmak İstiyor

Obsidian Entertainment CEO'su Feargus Urqhuart yaptığı açıklamada yeni bir Fallout oyunu yapmak istediğini söyledi.

Fallout serisinin 25. yılının kutlandığı bu sene Obsidian CEO'su Feargus Urqhuart ilginç bir açıklamada bulundu. Aynı zamanda Obsidian'ın kurucularından da olan Urqhuart DualShockers ekibine verdiği röportajda yeni bir Fallout oyunu yapmak istediğini söyledi.

Urqhuart yaptığı açıklamada "Başka bir Fallout oyunu yapma fırsatımız olsaydı yapardık. Yapıp yapmayacağımıza dair ortada bir çelişki bile yok, yapardık. Tek soru şu ki fırsatımız olacak mı?"

Obsidian Entertainment daha önce Fallout New Vegas'ı geliştirdi. New Vegas pek çok yönden oyun dünyasının en iyi rol yapma oyunlarından birisi olarak kabul ediliyor. İçinde barındırdığı detaylı rol yapma sistemi ve sunduğu oynanış çeşitliliği ile günümüzde bile pek çok oyun New Vegas'a ile rekabet edemiyor. Hikaye tarafında da oldukça başarılı bir formül tutturan New Vegas Obsidian'ın en iyi işleri arasında yer alıyor.

Obsidian New Vegas'tan sonra da pek çok oyun üzerinde çalıştı. Pillars of Eternity ve Outer Worlds gibi oyunlarla RPG türünde harikalar yaratan ekip bir yandan da Avowed üzerinde çalışıyor. Geliştiricinin bir diğer oyunu olan Grounded ise sonunda tam sürümü ile çıkış yaptı. Yeni yapımları olan Pentiment ise 15 Kasım'da çıkış yapacak. Ayrıca şu anda en büyük markaları olan Outer Worlds'ün devam oyunu üzerinde de çalışıyorlar. Obsidian önümüzdeki senelerde bu işlerle uğraşacak.

Feargus Urqhuart bu durumla ilgili yaptığı açıklamada "Bir noktada sonraki oyunların ne olacağına bakmaya başlayacağız ve Fallout bu listede olmazsa şaşırırım" ifadeleri kullandı. CEO yeni bir Fallout oyunu hakkında oldukça ciddi. Obsidian'ın şu anda Microsoft bünyesinde bulunması da ihtimalleri güçlendiriyor.