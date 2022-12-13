NVIDIA RTX 4060 ne zaman çıkacak? RTX 460 kaç TL?

NVIDIA'nın 4000 serisi ekran kartlarının yavaş yavaş piyasaya sürülmeye başladı. Teknoloji devi NVIDIA'nın geçtiğimiz aylarda duyurduğu RTX 4080'in ardından RTX 4060'ın ne zaman çıkacağı da merak konusu haline geldi. Peki, NVIDIA RTX 4060 ne zaman çıkacak? RTX 4060 kaç TL? Detayları haberimizde…

Her iki senede bir yeni nesil ekran kartlarını piyasaya süren Nvıdıa, en son 2020'de 3000 serisi ekran kartlarını duyurdu. Nvıdıa'nın yeni nesil ekran kartı RTX 4060'a sahip olmak isteyen oyuncular ne zaman çıkacağını araştırıyor. Peki, NVIDIA RTX 4060 ne zaman çıkacak? RTX 4060 kaç TL? İşte detaylar…

RTX 4060 NE ZAMAN ÇIKACAK?

NVIDIA'nın yeni nesil ekran kartı RTX 4060'ın Haziran 2023 tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

RTX 4060 FİYAT

NVIDIA RTX 4060'ın fiyatı henüz açıklanmadı, ancak RTX 4060'a sahip olmak isteyen oyuncuların 10 bin TL'yi gözden çıkarması gerekmektedir.

RTX 4060 ÖZELLİKLERİ