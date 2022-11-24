Netflix, PC oyunu geliştirmek için işe alımlara başladı

Netflix'in geçtiğimiz aylarda mobil oyuncuları ilgilendirecek birçok video oyun stüdyosu satın almasının ardından yayınladığı son iş ilanlarında PC'de bir AAA kalitede oyun geliştirmek için işe alımlara başladığını anlaşıldı.

Netflix Game Studio'da bir oyun yönetmeni, sanat yönetmeni ve teknik direktör de dahil olmak üzere çeşitli roller için iş ilanlarını Netflix Jobs'ta oluşturdu.

NETFLIX, PC OYUNU İÇİN KOLLARI SIVADI

Oluşturulan iş ilanlarında stüdyonun yepyeni bir AAA oyunu geliştirmeye yardımcı olmak için bu rolleri aradığını ve oyun yönetmeni rolünün özellikle "yepyeni bir AAA PC oyunu" olduğunu belirtti. "Oyuncuların tekrar tekrar geri dönmek istedikleri harika bir oyun yaratmak birincil hedefimizdir" diye açıklaması bulunan oyun yönetmeni rolü tanımında, rolün sorumluluklarından biri de rolün "Netflix filmine / TV dizisine layık" bir dünya, karakterler ve bir anlatı geliştirmesi gerektiğini belirtiyor.

Los Angeles'ta bulunan Netflix Game Studios, Netflix'in ilk nesil dahili olarak geliştirilmiş orijinal oyunlarından birisi için iş ilanları oluşturdu. Oyun yönetmeni için ideal aday özelliklerinde ise FPS ve/veya TPS nişancı oyunları ile deneyimi bulunan birinin olması tercih ediliyor.

UNREAL ENGINE İLE GELİŞTİRİLECEK

İş ilanlarında belirli bir hikaye detayından bahsedilmiyor, bu nedenle stüdyonun sıfırdan bir konsept oluşturmak için ekip arayıp aramadığı belli değil, ancak projenin Unreal Engine'de geliştirileceğinden bahsedildi.