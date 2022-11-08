Netflix'in resmi Stranger Things VR oyunu duyurulurdu

Stranger Things'in dördüncü sezonunda diziye eklenen baş düşman Vecna olarak oynayacağınız yeni Stranger Things VR oyunu, Tender Claws tarafından geliştirilecek.

STRANGER THINGS VR NE ZAMAN ÇIKACAK?

Netflix'in popüler dizisi Stranger Things'in VR oyunu Tender Claws tarafından geliştirildiği duyuruldu. Stranger Things'in dördüncü sezonunda diziye eklenen baş düşman Vecna olarak oynayacağınız Stranger Things VR oyunu, 2023'ün kışında piyasa sürüleceği açıklandı.

Stranger Things'in resmi YouTube hesabında yayınlanan VR oyununun duyuru fragmanında şu sözlere yer verildi:

"VR'deki bu yeni Stranger Things macerasında Vecna olarak oynayın. Kovan zihnini oluştururken ve boşluğu evcilleştirirken bilinmeyen gerçeklerin kaşifi olun. Eleven ve Hawkins'ten intikam alma arayışınızda zihinleri istila edin ve kabuslar yaratın. Stranger Things VR, Tender Claws tarafından geliştirilen ve Kış 2023'te büyük VR platformlarına gelecek bir psikolojik korku/aksiyon oyunudur."