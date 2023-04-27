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Netflix Games kütüphanesine bir yeni oyun daha eklenecek

Netflix Games kütüphanesine bir yeni oyun daha eklenecek

Gamegar Haberleri

Netflix, geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir açıklamayla, Laya's Horizon adlı popüler mobil oyununun Netflix Games platformuna gelmeye hazırlandığını duyurdu. Alto's Adventure'ın geliştiricileri Laya's Horizon ile 2 Mayıs'ta Netflix Games'e geliyor.

Alto serisinin arkasındaki stüdyo olan geliştirici Snowman, ilk kez geçen ay tanıtımı yapılan Laya's Horizon'ının fragmanından gördüğümüz kadarıyla oyuncuların wingsuit kıyafeti ile ormanlarda, dağlarda ve kasabalarda süzüldüğü güzel bir dünyayı gösteriyor.

LAYA'S HORIZON NETFLIX GAMES'E GELİYOR

Laya's Horizon , hem iOS hem de Android'de Netflix abonelerine ücretsiz olacak. Bu , atlamasız platform oyunu Lucky Luna'dan sonra Snowman'ın Netflix Games'teki ikinci oyunu olacak. Netflix Games, mobil oyun dünyasına yavaş ve istikrarlı bir giriş yaptı ve gelecekte diğer platformlara da yayılmayı planlıyor .

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Laya's Horizon 2 Mayıs'ta Netflix'te ve çıktığında oyunla ilgili çok daha fazla bilgiye sahip olacağız.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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