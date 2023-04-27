Netflix Games kütüphanesine bir yeni oyun daha eklenecek

Alto serisinin arkasındaki stüdyo olan geliştirici Snowman, ilk kez geçen ay tanıtımı yapılan Laya's Horizon'ının fragmanından gördüğümüz kadarıyla oyuncuların wingsuit kıyafeti ile ormanlarda, dağlarda ve kasabalarda süzüldüğü güzel bir dünyayı gösteriyor.

LAYA'S HORIZON NETFLIX GAMES'E GELİYOR

Laya's Horizon , hem iOS hem de Android'de Netflix abonelerine ücretsiz olacak. Bu , atlamasız platform oyunu Lucky Luna'dan sonra Snowman'ın Netflix Games'teki ikinci oyunu olacak. Netflix Games, mobil oyun dünyasına yavaş ve istikrarlı bir giriş yaptı ve gelecekte diğer platformlara da yayılmayı planlıyor .

Laya's Horizon 2 Mayıs'ta Netflix'te ve çıktığında oyunla ilgili çok daha fazla bilgiye sahip olacağız.