Netflix Games'e dört yeni oyun geliyor - Haberler

Netflix aboneliği kapsamında herhangi bir ücret ödemeden uygulama satın alımı veya reklam olmadan oynayabileceğiniz oyunlara yenileri ekleniyor. Kütüphaneye eklenen dört oyundan üçü 24 Mayıs'ta kullanıma sunuldu.

NETFLIX GAMES KÜTÜPHANESİ BÜYÜYOR

Netflix Games kütüphanesine eklenecek oyunlar Dragon Up, Moonlighter ve Townsmen – A Kingdom Rebuilt şu anda Netflix Games'e eklenen oyunlar arasında yer alıyor. 31 Mayıs tarihinde ise Exploding Kittens – The Game kullanıcılara sunulacak.

"Canınız gündelik bir oyun mu çekiyor? Yoksa sürükleyici bir deneyim mi? Sorun değil, çeşitli mobil oyunlar keşfetmenizi bekliyor. Üstelik aralarında Dragon Up (East Side Games), Moonlighter (11 Bit Studios), Townsmen - A Kingdom Rebuilt (HandyGames) ve Exploding Kittens - The Game'in (Exploding Kittens Digital) bulunduğu daha fazla oyun bu ay sizlerle buluşacak."

Android mobil cihaz kullanıcısıysanız indirilecek oyunu seçebileceğiniz özel bir oyun satırı ve bir oyun sekmesi göreceksiniz.

iOS mobil cihaz kullanıcısıysanız indirilecek oyunu seçebileceğiniz özel bir oyun satırı göreceksiniz.

Dragon Up (24 Mayıs)

Renkli ve güzel animasyonlarla hayata geçirilen bu tek oyunculu macera oyununda, yetiştirdiğin ve topladığın nadir ejderhaların sihirlerini uyandırmalarına yardımcı ol.

Moonlighter (24 Mayıs)

Gündüz huzurlu bir köyde dükkânını işlet. Gece zindanları keşfet, canavarları yok et ve gizemleri çöz. Polonya yapımı ilk oyunumuz olan bu RPG macerada madalyonun iki yüzü var ve ikisi de birbirinden keyifli!

Townsmen - A Kingdom Rebuilt (24 Mayıs)

Krallık yönetmeyi kolay bir iş mi sanmıştın? Büyük ilgi gören strateji oyununun bu mobil versiyonu, Almanya yapımı ilk oyunumuz olma özelliği taşıyor.

Exploding Kittens - The Game (31 Mayıs)

Popüler masa oyunu yaratıcısı Exploding Kittens'ın tek oyunculu veya çok oyunculu seçeneklerine sahip bu oyununda, kedi nanesini hazırla ve en fazla beş arkadaşına karşı oynamaya başla!