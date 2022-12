Need for Speed Unbound'un oynanış videosu sızdırıldı

Electronic Arts'ın yeni yarış oyunu Need for Speed Unbound'un önümüzdeki ayın başlarında piyasaya sürülmesi planlanırken Unbound'un oynanış videosu sızdırıldı. Sızdırılan oynanış videolarında oyuna büyük ölçüde göz atmamız sağlanırken sızıntı videosu ise Twitch'te canlı yayınlandı.

Need for Speed'in geçtiğimiz aylarda duyurduğu yeni yarış oyunu Unbound, animasyon dolu efektleriyle oyunculara arcade ve gerçek yarış hissiyatını bir arada veriyor. NFS Unbound'un oynanış videosu sızdırıldı.

NEED FOR SPEED UNBOUND OYNANIŞ VİDEOSU SIZDIRILDI

Need For Speed Unbound'un oynanış videosu anonim bir Twitch hesabı tarafından sızdırıldı. Oyunun sızdırılan videosunda modifiye ekranından oyunun haritasına, açık dünya serbest dolaşımından sokak yarışlarına kadar görüntüler sızdırıldı.

Geliştirici Criterion'un önceki Need for Speed oyunları eleştirmenler ve oyunu oynayanlar tarafından beğenildi. Need for Speed serisi ile farklılığa giden Unbound, 2 Aralık 2022'de PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC için çıkış yapacak.

NEED FOR SPEED UNBOUND FİYATI