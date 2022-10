Criterion Games tarafından geliştirilip Electronic Arts'ın yayıncılığını yaptığı yeni Need for Speed oyunu Unbound'un sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Need for Speed Unbound sistem gereksinimleri neler? Need for Speed Unbound kaç GB? Need for Speed Unbound kaç TL? Need for Speed Unbound ne zaman çıkacak? Merak edilen tüm detaylar haberin devamında…

NEED FOR SPEED UNBOUND SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Need for Speed Unbound'u en düşük grafiklerde oynamak isteyenler için AMD Ryzen 5 2600 veya Intel Core i5 8. Nesil işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GTX 1050 Ti veya AMD RX 570 ekran kartı gerektirmektedir.

NEED FOR SPEED UNBOUND MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: AMD Ryzen 5 2600 veya Intel Core i5-8600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD RX 570 veya NVIDIA GTX 1050 Ti

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

NEED FOR SPEED UNBOUND SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 veya Intel Core i7-8700

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX5700 veya NVIDIA GeForce RTX 2070

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

NEED FOR SPEED UNBOUND KAÇ GB?

Need for Speed Unbound'u oynamak için en temel kurulum dahil 50 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.

NEED FOR SPEED UNBOUND KAÇ TL?

Need for Speed Unbound'un Steam ve Epic Games fiyatı 1.199,00 TL olarak belirlendi. Xbox Series X|S fiyatı ise 1.599,00 TL iken PlayStation 5 fiyatı ise henüz açıklanmadı. NFS Unbound'u satın almak için buraya tıklayınız.

Steam – 1.199,00 TL

Epic Games – 1.199,00 TL

Xbox Series X|S – 1.599,00 TL

PlayStation 5 – Tahmini fiyat 1.599,00 TL

NEED FOR SPEED UNBOUND NE ZAMAN ÇIKACAK?

Need for Speed'in yeni oyunu Unbound, 2 Aralık 2022'de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games için piyasaya sürülecek.