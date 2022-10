Need for Speed Unbound oynanış videosu yayımlandı. Yıl sonunda çıkış yapmaya hazırlanan oyun ilginç sürüş efektleriyle tepki topladı.

Need for Speed serisi oyun dünyasının en köklü serileri arasnda yer alıyor. İlk oyunu 1994 yılında yayımlanan yarış serisi geçtiğimiz süreçte pek çok açıdan evrim geçirdi. Serinin en yeni üyesi ise Need for Speed Unbound olacak. Serinin yeni halkası için bir oynanış videosu yayımlandı.

Köklü araba yarışı serisinin en yeni üyesi geçtiğimiz hafta duyuruldu. 6 Ekim tarihinde Need for Speed resmi YouTube kanalından yayımlanan bir video ile oyun gözler önüne serildi. Bir dakika otuz saniye uzunluğundaki video Need for Speed Unbound'un kendine özgü görselliğini tanıtıyor. Videonun genel havası da Unbound'un oldukça hareketli bir oyun olacağını işaret ediyor.

Bununla beraber oyuncular Unbound'un oynanış tarafını da merak ediyor. Electronic Arts oynanışa odaklanan ve araç özelleştirmeyi gözler önüne seren bir video daha yaymladı.

Need for Speed Unbound oynanış videosunda en çok dikkat çeken noktalardan biri de efektler oldu. Aracın etrafında sürekli olarak hareket eden pastel efektler ortaya çıkıyor. Frenlemelerde ve ani dönüşlerde ortaya çıkan efektler oyunculardan olumsuz eleşti. Oyunun resmi Twitter hesabı üzerinden bu efektlerin devre dışı bırakılabileceğinin altı çizildi.

Paylaşılan özelleştirme odaklı oynanış videosu oyunun araç modifikasyon tarafında geride kalmayacağını gösteriyor. Videoda arabaları özelleştirmek için sahip olduğumuz seçenekler üzerinde bolca duruluyor. Need for Speed serisinin uzun bir zamandır yeni halkasını bekleyen oyuncular paylaşılan oyun içi görsellerden sonra heyecanlandı.

Need for Speed Unbound Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Need for Speed Unbound oynanış videosu izleyenlerin beğenisini kazandı. Oyun 2 Aralık 2022 tarihinde piyasaya sürülecek ve oyuncularla buluşacak. NFS: Unbound'un ön sipariş fiyatı ise Steam üzerinde 1199 TL olarak belirlendi.

Sevilen araba yarışı serisi geçtiğimiz yıllarda türün en başarılı örnekleriyni ortaya koydu. NFS: Underground ve NFS: Most Wanted gibi yapımlar oyun dünyasının klasikleri haline geldi. Oyunların kıdemli hayranları ise yeni yapım için alınan estetik kararları eleştirdi. Bununla beraber sürüş esnasında oluşan efektleri beğenen bir oyuncu kitlesi daha mevcut. Her halükarda daha farklı bir oyunun bizi beklediğini rahatlıkla söyleyebiliriz.