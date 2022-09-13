Need for Speed Payback sistem gereksinimleri neler? Need for Speed Payback kaç GB?

Need for Speed Payback, Las Vegas'ı temel alan kurgusal Fortune Valley kentinde ve çevresinde geçmektedir. Oyun, "aksiyon sürüşüne" odaklanmıştır ve sekanslar gibi aksiyon filmi çekmek için birlikte çalışan üç oynanabilir karaktere sahiptir. Peki Need for Speed Payback sistem gereksinimleri neler? İşte detaylar…

NEED FOR SPEED PAYBACK MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci: Intel i3 6300 veya AMD FX 8150

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya AMD Radeon HD 7850

NEED FOR SPEED PAYBACK ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel i5 4690K veya AMD FX 8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 480 veya NVIDIA GeForce GTX 1060

NEED FOR SPEED PAYBACK KAÇ GB?



Need for Speed Payback'i oynayabilmeniz için 30 GB boş depolama alanı gerekmektedir.