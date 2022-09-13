Need for Speed Payback sistem gereksinimleri neler? Need for Speed Payback kaç GB?
Gamegar Haberleri
Ghost Games'in geliştiriciliğini, Electronic Arts'ın yayıncılığını yaptığı Need for Speed serisinin 2015 yılında piyasaya sürdüğü Need For Speed Payback'in sistem gereksinimleri merak konusu haline geldi. Need for Speed Payback sistem gereksinimleri neler? Need for Speed Payback kaç GB? Detaylar haberimizde…
Need for Speed Payback, Las Vegas'ı temel alan kurgusal Fortune Valley kentinde ve çevresinde geçmektedir. Oyun, "aksiyon sürüşüne" odaklanmıştır ve sekanslar gibi aksiyon filmi çekmek için birlikte çalışan üç oynanabilir karaktere sahiptir. Peki Need for Speed Payback sistem gereksinimleri neler? İşte detaylar…
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- İşletim Sistemi : Windows 7
- İşlemci: Intel i3 6300 veya AMD FX 8150
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya AMD Radeon HD 7850
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel i5 4690K veya AMD FX 8350
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 480 veya NVIDIA GeForce GTX 1060
Need for Speed Payback'i oynayabilmeniz için 30 GB boş depolama alanı gerekmektedir.