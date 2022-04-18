Oyun modlarından bahsedecek olursak oyun, tek oyunculu modu ve çok oyunculu modu içermektedir. Tek oyunculu oynanış Kalradya adlı kurgusal kıtada imparatorluk'un iç savaş döneminde geçmektedir. Üç ayrı taht iddiacısı arasında bölünen İmparatorluk'un haricinde beş ülke daha bulunmaktadır. Peki, Mount & Blade II: Bannerlord sistem gereksinimleri neler? Bannerlord kaç GB?

Her ülke kendi halinde çekişme halindedir. Oyuncu bu ülkelerden birine katılarak askeri ve siyasi ekabir arasında yükselebileceği gibi kendi ülkesine katılarak bunlara rakip olabilir. Oyunun sandbox doğası gereği takip etmenin zorunlu olmadığı belirtilmiş ve takip gereği bulunmamakta. Çok oyunculu modunda ise Çatışma, Kaptan, Kuşatma ve Takım Ölüm Maçı olmak üzere 4 farklı oyun modu oyunseverler ile buluşmakta.

Mount & Blade Iı: Bannerlord Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3-8100 ya da AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 6 GB

Ekran kartı: Intel UHD Graphics 630 ya da NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB ya da AMD Radeon HD 7850 2 GB

Depolama: 60 GB

Oyunun final sürümünde sistem gereksinimleri değişiklik gösterebilir.

Mount & Blade Iı: Bannerlord Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-9600K ya da AMD Ryzen 5 3600X

Bellek: 8 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB ya da AMD Radeon RX 580

Depolama: 60 GB

Oyunun final sürümünde sistem gereksinimleri değişiklik gösterebilir.

Bannerlord Kaç GB?

Mount & Blade II: Bannerlord'u oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 60 GB boş depolama alanı gerekmektedir.