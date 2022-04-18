Mount & Blade II: Bannerlord sistem gereksinimleri neler? Bannerlord kaç GB?
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Mount & Blade 2 Bannerlord sistem gereksinimleri neler? Mount & Blade II: Bannerlord, TaleWorlds tarafından Microsoft Windows platformu için geliştirilen bir aksiyon oyunudur. Mount & Blade:Warband'ın 200 yıl öncesinde geçen oyunu temel taşı niteliğinde alıp serinin önceki oyunları gibi streteji ve sandbox oynanışı temel alır. 28 Eylül 2012 tarihinde kullanıcılara duyurulan Bannerlord erken sürümü 30 Mart 2020'de çıktı ancak geliştirilmesine devam edilmektedir. Peki, Bannerlord kaç GB?
Oyun modlarından bahsedecek olursak oyun, tek oyunculu modu ve çok oyunculu modu içermektedir. Tek oyunculu oynanış Kalradya adlı kurgusal kıtada imparatorluk'un iç savaş döneminde geçmektedir. Üç ayrı taht iddiacısı arasında bölünen İmparatorluk'un haricinde beş ülke daha bulunmaktadır. Peki, Mount & Blade II: Bannerlord sistem gereksinimleri neler? Bannerlord kaç GB?
Her ülke kendi halinde çekişme halindedir. Oyuncu bu ülkelerden birine katılarak askeri ve siyasi ekabir arasında yükselebileceği gibi kendi ülkesine katılarak bunlara rakip olabilir. Oyunun sandbox doğası gereği takip etmenin zorunlu olmadığı belirtilmiş ve takip gereği bulunmamakta. Çok oyunculu modunda ise Çatışma, Kaptan, Kuşatma ve Takım Ölüm Maçı olmak üzere 4 farklı oyun modu oyunseverler ile buluşmakta.
- İşletim sistemi: Windows 7 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i3-8100 ya da AMD Ryzen 3 1200
- Bellek: 6 GB
- Ekran kartı: Intel UHD Graphics 630 ya da NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB ya da AMD Radeon HD 7850 2 GB
- Depolama: 60 GB
Oyunun final sürümünde sistem gereksinimleri değişiklik gösterebilir.
- İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i5-9600K ya da AMD Ryzen 5 3600X
- Bellek: 8 GB
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB ya da AMD Radeon RX 580
- Depolama: 60 GB
Oyunun final sürümünde sistem gereksinimleri değişiklik gösterebilir.
Mount & Blade II: Bannerlord'u oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 60 GB boş depolama alanı gerekmektedir.