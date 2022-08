Mount and Blade II: Bannerlord tam sürüm ve konsol çıkış tarihi açıklandı. Sevilen oyun erken erişimden çıkışıyla beraber konsollara geliyor.

Mount and Blade II: Bannerlord tam sürüm ve konsol çıkış tarihi açıklandı. Sevilen yapım erken erişim sürecinden çıkışıyla beraber konsollarda yerini alacak.

Mount and Blade II: Bannerlord iki yıllık erken erişim sürecinin sonuna geldi. Nisan 2020'den bu yana düzenli güncellemeler ile geliştirilen yapım nihayet tam sürümüne kavuşuyor. Geliştirici TaleWorlds Entertainment oyunun konsollar için geliştirdiğini geçtiğimiz süreçte açıklamıştı. Bugün yapılan duyuru ile Mount and Blade II: Bannerlord tam sürüm çıkış tarihi 25 Ekim 2022 olarak duyuruldu.

25 Ekim tarihinde Mount and Blade serisinin ikinci halkası konsollar üzerinde de yerini alacak. Mount and Blade II: Bannerlord PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X|S üzerinde çıkış yapacak. Oyunun konsol sürümü ise Almanya'da düzenlenen Gamescom 2022 fuarında ziyaretçiler tarafından deneyim edilebiliyor. Yayınlanan duyuru videosunu aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

Oyunun ön sipariş fiyatı ise 23 Ağustos olarak duyuruldu. Konsol sahipleri heyecanla bekledikleri aksiyon RYO oyununu 23 Ağustos tarihi itibarıyla ön sipariş verebilecek. 25 Ekim tarihi itibarıyla PC'deki erken erişim sürümü tam sürüme geçiş yaparken konsol sürümü de dijital mağazalarda yerini alacak.

Yapımcı Armağan Yavuz'dan Açıklamalar

TaleWorlds Entertainment CEO'su Armağan Yavuz oyunun erken erişim süreci ve konsol sürümleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"Geçtiğimiz iki yıl uzun ve zorlayıcı bir süreç oldu. Bannerlord gibi dev ve karmaşık bir yapıya sahip oyunu pandeminin tam ortasında farklı platformlar için geliştirmeye koyulduk. Hiç durmadan özveri ile çalışan ekibimiz ile inanılmaz gurur duyuyorum. Yine de pek çok zorluğa rağmen geliştirme sürecinin bizim için oldukça ödüllendirici olduğunu söyleyebilirim. Konsol ve PC sürümleri arasında oluşan sinerjiler oyunumuzun büyümesini ve daha iyi bir noktaya erişmesini sağladı. Oyunu, Mount and Blade: Warband'den beri konsol platformları üzerinde desteğini eksik etmeyen harika topluluğumuza sunmayı iple çekiyoruz."

Oyunun konsol sürümü Gamescom 2022 ziyaretçilerinin beğenisine sunuluyor. Geçtiğimiz iki yıllık erken erişim sürecinde Mount and Blade II: Bannerlord çok daha nitelikli bir yapıya erişti. Oyuncuların geribildirimleri doğrultusunda hareket eden TaleWorlds Entertainment sevilen aksiyon RYO oyununu tam sürüme hazırladı. PC sürümü ile oyunculardan geçer not alan yapım konsol platformlarında da benzer bir başarıya ulaşacak gibi görünüyor.