Modern Warfare 2'yi oynamak için telefon doğrulaması gerekecek

Blizzard Entertainment'ın oyun platformu battle.net'te yayınlanan yeni duyuru ile oyuncuların Call of Duty Modern Warfare 2'yi oynayabilmeleri için telefon doğrulamaları gerekecek.

Battle.net'te yayınlanan rapora göre Call of Duty Modern Warfare II, yeni oluşturulan Overwatch 2 ve Call of Duty Modern Warfare hesapları için telefon numarası gerekecek.

MODERN WARFARE 2'Yİ OYNAMAK İÇİN TELEFON DOĞRULAMASI GEREKECEK

Birkaç gün önce yayınlanan raporda, "Call of Duty: Modern Warfare II, yeni oluşturulan Overwatch 2 hesapları ve yeni oluşturulan Call of Duty: Modern Warfare hesapları bir telefon numarası gerektiriyor" sözlerine yer verildi.

Battle.net hesabınız için yalnızca bir telefon numarası eklenebileceği bildirilirken telefon numarası eklemek, hesabınızda önemli değişiklikler yapıldığında Blizzard Entertainment'ın size bildirim göndermesine olanak tanıdığı açıklandı. Veri planı olan ve ön ödemeli veya VOIP numarası olmayan, desteklenen bir ülkedeki herhangi bir cep telefonu bu hizmetle kullanılabilir.