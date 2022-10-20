Microsoft, Xbox mobil oyun mağazası açıyor

Microsoft'un Activiison Blizzard ile olan anlaşması, şirketin mobil oyun çabalarını yükseltiyor. Microsoft, Activision ve King oyunlarına dayanana bir Xbox mobil oyun mağazası açıyor.

Microsoft'un Apple ve Google'a meydan okuyarak oyunları doğrudan mobil cihazlarda sunmak için bir Xbox mobil mağazası kurduğu bildirildi. Planların detayı ise Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesi'ne (CMA) yaptığı başvurularda açıklandı.

MICROSOFT, XBOX MOBİL OYUN MAĞAZASI AÇIYOR

Microsoft'un 68.7 milyar dolarlık Activision Blizzard satın alımını araştıran CMA, Microsoft'tan içerik istedi. Dosyalarında satın alma için büyük bir motivasyonun mobil oyun varlığını geliştirmeye yardımcı olmak olduğunu söyleyen Microsoft, bu planlar içerisinde Xbox mobil oyun mağazası oluşturma planlarını da içeriyor.

Call of Duty Mobile ve Candy Crush Saga gibi iki büyük mobil oyun ile platformda adı geçen Microsoft, Activision Blizzard'ı satın alarak mobil oyun piyasasından büyük bir pay almak için mobil kullanıcılara tıpkı PC'deki gibi bir Xbox mağazası oluşturmayı hedefliyor. Microsoft, Google Play ve App Store'a rakip olacak bir oyun mağazası oluşturmaya yardımcı olmak için bu oyunlardan yararlanabilir.

"İşlem, Microsoft'un Activision Blizzard'ın içeriğinin eklenmesinin bir sonucu olarak mobil cihazlar da dahil olmak üzere bir dizi cihazda çalışan yeni nesil bir oyun mağazası oluşturma yeteneğini geliştirecek. Activision Blizzard'ın mevcut oyuncu toplulukları üzerine inşa edilen Xbox Mağazası'nı mobil cihazlara ölçeklendirmeye ve oyuncuları yeni bir Xbox Mobile Platformuna çekmeye çalışacak. Bununla birlikte, tüketicileri mobil cihazlarda Google Play Store ve App Store'dan uzaklaştırmak, tüketici davranışlarında büyük bir değişiklik gerektirecektir. Microsoft, tanınmış ve popüler içerik sunarak, oyuncuların yeni bir şeyler denemeye daha meyilli olacağını umuyor."