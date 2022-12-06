Microsoft, Xbox oyunlarına zam yapacak! Oyun fiyatları bin TL'yi aşacak

Teknoloji devi Microsoft'un 2023'te birinci parti Xbox oyunlarının fiyatını 60 dolardan 70 dolara yükselteceği açıklandı. Yeni fiyatlandırmalardan Starfield ve Redfall gibi oyunlar da etkilenecek.

Microsoft'un yaptığı açıklamada, fiyat artışının "bu oyunların içeriğini, ölçeğini ve teknik karmaşıklığını yansıttığını" söyledi. Şirket, bu oyunların Microsoft'un Xbox konsolları ve Windows PC için aylık 9,99 dolardan başlayan abonelik hizmeti Game Pass aracılığıyla sunulacağını yineledi.

XBOX OYUNLARINA 2023'TE ZAM GELİYOR

Piyasaya sürülecek yeni oyunların artık hemen hemen 60-70 dolar bazında çıkış yapmasıyla beraber bu duruma artık Xbox birinci parti oyunları (Starfield, Redfall, Forza Horizon, Microsoft Flight Simulator, Halo, Age of Empires) da dahil olacak.

70 DOLARLIK OYUN TÜRKİYE'DE 1200 TL

Globalde 70 dolar ile piyasaya sürülen oyunların Türkiye'deki yerel fiyatlandırma ile 1200 TL bandında çıkış yapıyor. Buna en son örnek olarak Electronic Arts'ın yarış oyunu Need For Speed Unbound'ın 70 dolar ile piyasaya sürüldü ve Türkiye'de Steam fiyatı 1200 TL olarak açıklandı.

ZAM SİNYALLERİ EKİM'DE VERİLDİ

Konsol, oyun ve abonelik fiyatlarını sabit tuttuklarını ama bu durumun sonsuza dek süreceğini sanmadığını bildiren Xbox Başkanı Phil Spencer, 2023'te gelecek zamlara Ekim ayından sinyalini vermişti.

STARFIELD VE REDFALL ZAMLI TARİFE İLE ÇIKACAK

Önümüzdeki sene piyasaya sürülmesi beklenen Xbox'ın birinci parti oyunları Starfield ve Redfall'un bu zamlarla birlikte 1000 TL'den aşağı çıkış yapmayacağı düşünülürken oyunlara gelen bu zamlar ise oyuncuları kara kara düşündürecek hale getirdi.