Microsoft, Xbox açılış sürelerini yeni güncelleme ile hızlandırdı - Haberler

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Microsoft, Xbox açılış sürelerini yeni güncelleme ile hızlandırdı

Microsoft, Xbox açılış sürelerini yeni güncelleme ile hızlandırdı

Microsoft'un oyun konsolları Xbox One, Xbox Series S ve Xbox Series X'in açılış süreleri yeni gelen güncelleme ile biraz daha hızlandırıldığı Xbox mühendisleri tarafından onaylandı.

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Xbox oyun konsollarına yeni gelen güncelleme ile açılış süreleri neredeyse yarı yarıya hızlandığı bildirildi. Xbox test kullanıcıları son zamanlarda konsolun daha hızlı açıldığını fark ettiler ve Cuma günü yapılan değişiklikleri Microsoft doğruladı.

XBOX AÇILIŞ SÜRELERİ KISALIYOR

Xbox Entegre Pazarlama Direktörü Josh Munsee, şirketin "orijinal açılış animasyonunda daha kısa bir açılış animasyonu oluşturduğunu ve genel başlangıç süresini azaltmaya yardımcı olduğunu" söyledi.

Xbox'ın Kıdemli Ürün Müdürü Jake Rosenberg'in Twitter'dan yaptığı paylaşımda değişikliklerin sadece Xbox Series X|S modelleri ile sınırlı olmadığı Xbox One'ın da bu güncellemeleri alarak açılış süresinin hızlandığı hakkında açıklamalarda bulundu.

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Microsoft'un yaptığı bu değişiklik sayesinde Xbox Series X|S açılış işlemini yaklaşık 20 saniyeden 15 saniyeye düşürerek Enerji Tasarrufu modunda açılışı daha hızlı hale getirecek. Yapılan bu güncelleme şu anlık sadece Xbox Insider'larla sınırlı olduğu biliniyor, ancak tüm Insider yamalarında olduğu gibi, sonunda genel Xbox oyuncu tabanına yayılacaktır

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Microsoft Xbox One xbox Gamegar Haberler

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