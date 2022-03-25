Microsoft Flight Simulator'a İspanya, Portekiz ve daha fazla ülke güncellemesi geldi - Haberler

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Microsoft Flight Simulator'a İspanya, Portekiz ve daha fazla ülke güncellemesi geldi

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Microsoft Flight Simulator'a İspanya, Portekiz ve daha fazla ülke güncellemesi geldi

Microsoft'un gerçekçi uçuş simülatörü Flight Simulator'a gelen yeni güncelleme ile İspanya, Portekiz, Cebelitarık ve Andorra'ya harita güncellemesi için fragman yayınlandı.

Microsoft Flight Simulator'a gelen yeni güncelleme ile Roma dönemine kadar uzanan Segovia'daki Segovia Su Kemeri'nden Valencia'daki modern Sanat ve Bilim Şehri'ne kadar uzanıyor. Ayrıca, rastgele Braga Katedrali, Alqueva Barajı ve Bilbao'daki Guggenheim Müzesi de dahildir.

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR'A YENİ GÜNCELLEME GELDİ

Yurtdışına çıkma imkanınız yok ve turistik yerleri gezip üstünden uçmak istiyorsanız Microsoft Flight Simulator'ı denememek için hiçbir nedeniniz yok. Microsoft Flight Simulator'da Avrupa'nın güney batı ülkelerindeki tarihi eserler ve önemli yapıtlar gibi birçok güncelleme geldi. İspanya, Portekiz ve Cebelitarık'ta bulunan harita güncellemesi fragman ile duyuruldu.

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Microsoft Flight Simulator'a İspanya, Portekiz ve daha fazla ülke güncellemesi geldi

İspanya'da Kanarya Adaları, Malaga, Murcia, Valencia modern sanat ve bilim şehri, Madrid'deki dört iş kulesi, Barcelona'da Camp Nou, Basilika gibi birçok yapıya güncelleme gelerek iyileştirmelerde bulundu.

Microsoft Flight Simulator ile sadece Avrupa değil, dünyanın dört bir yanında bulunan havaalanlarından uçakları kaldırarak her yeri gezebilirsiniz. Kendi evinizin veya semtinizin üstünden de uçabilirsiniz.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Microsoft Flight Simulator, Gamegar,, Haberler

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