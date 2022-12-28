Metro Last Light Redux sistem gereksinimleri neler? Metro Last Light Redux kaç GB?
Gamegar Haberleri
4A Games'in geliştirip Deep Silver'ın yayıncılığını üstlendiği kıyamet sonrası FPS aksiyon oyunu Metro Last Light Redux'un sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Metro Last Light Redux sistem gereksinimleri neler? Metro Last Light Redux kaç GB? Detayları haberimizde…
Yıl 2034. Kıyamet sonrası Moskova'nın harabelerinin altında, Metro tünellerinde, insanlıktan geriye kalanlar hem içeriden hem de dışarıdan gelen ölümcül tehditlerle kuşatılmış durumda. Mutantlar, ıssız yüzeyin altındaki yer altı mezarlarını takip eder ve yukarıdaki zehirli gökyüzünün ortasında avlanır. Peki, Metro Last Light Redux sistem gereksinimleri neler? Metro Last Light Redux kaç GB? İşte detaylar…
Metro Last Light Redux'u oynayabilmek için Intel Dual Core işlemci, minimum 2 GB RAM ve NVIDIA GeForce 8800 GT veya NVIDIA GeForce GTS 250 ekran kartı gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi : Windows Vista
- İşlemci : Intel Dual Core
- Bellek : 2 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce 8800 GT veya NVIDIA GeForce GTS 250
- DirectX : Sürüm 10
- Depolama : 10 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Quad Core veya Intel Dual Core
- Bellek : 4 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 480
- DirectX : Sürüm 11
- Depolama : 10 GB kullanılabilir alan
Metro Last Light Redux'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil 10 GB boş depolama alanı gerekmektedir.