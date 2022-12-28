Yıl 2034. Kıyamet sonrası Moskova'nın harabelerinin altında, Metro tünellerinde, insanlıktan geriye kalanlar hem içeriden hem de dışarıdan gelen ölümcül tehditlerle kuşatılmış durumda. Mutantlar, ıssız yüzeyin altındaki yer altı mezarlarını takip eder ve yukarıdaki zehirli gökyüzünün ortasında avlanır. Peki, Metro Last Light Redux sistem gereksinimleri neler? Metro Last Light Redux kaç GB? İşte detaylar…

METRO LAST LIGHT REDUX SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Metro Last Light Redux'u oynayabilmek için Intel Dual Core işlemci, minimum 2 GB RAM ve NVIDIA GeForce 8800 GT veya NVIDIA GeForce GTS 250 ekran kartı gerekmektedir.

METRO LAST LIGHT REDUX MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows Vista

: Windows Vista İşlemci : Intel Dual Core

: Intel Dual Core Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce 8800 GT veya NVIDIA GeForce GTS 250

: NVIDIA GeForce 8800 GT veya NVIDIA GeForce GTS 250 DirectX : Sürüm 10

: Sürüm 10 Depolama : 10 GB kullanılabilir alan

METRO LAST LIGHT REDUX SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Quad Core veya Intel Dual Core

: Intel Quad Core veya Intel Dual Core Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 480

: NVIDIA GeForce GTX 480 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 10 GB kullanılabilir alan

METRO LAST LIGHT REDUX KAÇ GB?

Metro Last Light Redux'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil 10 GB boş depolama alanı gerekmektedir.