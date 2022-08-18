Max Payne 2 sistem gereksinimleri neler? Max Payne 2 kaç GB?

Rockstar Games'in 2003 yapımlı oyunu Max Payne 2'nin sistem gereksinimleri tekrardan araştırılmaya başlandı. Bir zamanların popüler aksiyon oyunu Max Payne 2'nin sistem gereksinimleri neler? Max Payne 2 kaç GB? İşte detaylar…

MAX PAYNE 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Düşük sistemli bilgisayar dostu olan 2003 yapımlı Max Payne 2'yi hemen hemen tüm bilgisayarlar rahatlıkla çalıştırmaktadır.

MAX PAYNE 2 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: AMD Athlon veya Intel Celeron işlemci

Bellek: 256 MB RAM

Ekran Kartı: 32MB AGP destekli ekran kartı

Depolama: 1.5 GB boş alan

MAX PAYNE 2 KAÇ GB?

Max Payne 2'yi oynayabilmek için en temel kurulum dahil 1.5 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

MAX PAYNE 2 KONUSU

Max Payne 2: Max Payne'in Düşüşü, şiddetli, film-kara bir aşk hikayesidir. Karanlık, trajik ve yoğun, derinlemesine hikaye, şok edici kıvrımların ve vahiylerin heyecan verici bir yolculuğudur.

Hayatı harabeye dönen Max Payne, kendini NYPD'de bulur. Rutin bir cinayet soruşturması sırasında, öldüğünü düşündüğü bir kadın, bir femme fatale cinayet şüphelisi olan Mona Sax ile karşılaşır. Ona musallat olan soruların anahtarlarını elinde tutuyor. Ancak New York'un karanlık ve trajik gecesinde hiçbir şey basit değildir. Yeraltı dünyası haydutlarından oluşan bir ordu, Max ile aradığı cevaplar arasında duruyor. Kendi kişisel cehenneminin derinliklerine yolculuğu devam ediyor.

Max Payne 2: Max Payne'in Düşüşü, yoğun bir oyun deneyimi sunuyor. Şiddetli ama şık aksiyon sekanslarına ve Max Payne serisiyle eşanlamlı hale gelen ağır çekim silah oyununa sahiptir.