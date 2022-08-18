Max Payne 2 sistem gereksinimleri neler? Max Payne 2 kaç GB?
Gamegar Haberleri
Remedy Entertainment'ın geliştirip Rockstar Games'in yayıncılığını üstlendiği aksiyon TPS oyunu Max Payne 2 The Fall of Max Payne'in sistem gereksinimleri oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Max Payne 2 sistem gereksinimleri neler? Max Payne 2 kaç GB? Detayları haberimizde…
Rockstar Games'in 2003 yapımlı oyunu Max Payne 2'nin sistem gereksinimleri tekrardan araştırılmaya başlandı. Bir zamanların popüler aksiyon oyunu Max Payne 2'nin sistem gereksinimleri neler? Max Payne 2 kaç GB? İşte detaylar…
Düşük sistemli bilgisayar dostu olan 2003 yapımlı Max Payne 2'yi hemen hemen tüm bilgisayarlar rahatlıkla çalıştırmaktadır.
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- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: AMD Athlon veya Intel Celeron işlemci
- Bellek: 256 MB RAM
- Ekran Kartı: 32MB AGP destekli ekran kartı
- Depolama: 1.5 GB boş alan
Max Payne 2'yi oynayabilmek için en temel kurulum dahil 1.5 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
Max Payne 2: Max Payne'in Düşüşü, şiddetli, film-kara bir aşk hikayesidir. Karanlık, trajik ve yoğun, derinlemesine hikaye, şok edici kıvrımların ve vahiylerin heyecan verici bir yolculuğudur.
Hayatı harabeye dönen Max Payne, kendini NYPD'de bulur. Rutin bir cinayet soruşturması sırasında, öldüğünü düşündüğü bir kadın, bir femme fatale cinayet şüphelisi olan Mona Sax ile karşılaşır. Ona musallat olan soruların anahtarlarını elinde tutuyor. Ancak New York'un karanlık ve trajik gecesinde hiçbir şey basit değildir. Yeraltı dünyası haydutlarından oluşan bir ordu, Max ile aradığı cevaplar arasında duruyor. Kendi kişisel cehenneminin derinliklerine yolculuğu devam ediyor.
Max Payne 2: Max Payne'in Düşüşü, yoğun bir oyun deneyimi sunuyor. Şiddetli ama şık aksiyon sekanslarına ve Max Payne serisiyle eşanlamlı hale gelen ağır çekim silah oyununa sahiptir.