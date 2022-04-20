Mafia 3 sistem gereksinimleri neler? Mafia 3 kaç GB?

Mafia serisinin üçüncü oyunu olan Mafia III, 1968 yılında, New Orleans'ın kurgusal hali olan New Bordeaux şehrinde geçer ve Lincoln Clay'in hikâyesini ele alır. Mafia 3 sistem gereksinimleri nelerdir? Mafia 3 Definitive Edition sistem gereksinimleri neler? Mafia 3 minimum sistem gereksinimleri neler? Mafia 3 kaç GB? Mafia 3 kaç GB yer kaplıyor?

MAFIA 3 HİKAYE MODU

Vietnamgazisi olan Lincoln Clay, 4 senenin sonrasında New Bordeaux'ya tekrar döner. Ailesi ile tekrar bir araya geldikten sonra bir iş teklifi üzerine şehrin büyük mafya babası Sal Marcano ile konuşmak için bir Yat Klübü'ne gider. Klübün hemen girişinde mafya babasının oğlu Giorgi'ne denk gelir. Marcano'nun masasında bir de misafiri vardır: Vito Scletta. Vito masayı terk edince Sal, Merkez Bankası'nı soymayı planladığını iletir ve Lincoln'den de ona yardım etmesini söyler. Ayrıca Lincoln'denn üvey babası Sammy'nin işleri eline almasını konusunda ricada bulunur. Lincoln ilk ikinci teklifi reddeder ama ilk teklifi kabul eder.

Merkez Bankası soygununun ardından barda yapılan partide Marcano ve adamları herkesi öldürür. Lincoln'ü de öldürdüğü sanar ama tersine Lincoln yaşıyodur. Peder James, Clay'i kurtarır ve onun isteğiyle CIA ajanı John Donovan'ı arar. Donovan, Clay'in şehri ele geçirip Marcano'dan intikamını almasında ona yardım edecektir.

MAFİA 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Mafia 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

Intel İşlemci: I5-2500K

AMD İşlemci: AMD FX-8120

Bellek: 6GB

AMD Ekran Kartı: Radeon HD7870

Nvidia Ekran Kartı: GeForce GTX 660

Ekran Kartı Belleği: 2GB

Gereken Depolama Alanı: 50GB

Mafia 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

Intel İşlemci: I7-3770

AMD İşlemci: AMD FX 8350 4.0 Ghz

Bellek: 8 GB

AMD Ekran Kartı: Radeon R9 290X

Nvidia Ekran Kartı: GeForce GTX 780 veya GeForce GTX 1060

Ekran Kartı Belleği: 4GB

Gereken Depolama Alanı: 50GB

Mafia 3 Kaç GB?

Mafia 3'ü oynayabilmek için en temel kurulum dahil 50 GB boş depolama alanı gerekmektedir.